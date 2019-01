O Kliniku projevil zájem pražský magistrát, provozovatele by vysoutěžil

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu hodlá SŽDC dát vyklidit budovu bývalé plicní kliniky na Žižkově v Jeseniově ulici. Členové Kliniky by se měli definitivně vystěhovat do čtvrtka 10. ledna. Pokud se tak nestane, dá v ten den současný majitel, kterým je SŽDC, budovu exekučně vyklidit.

Podle nepotvrzených zdrojů poprosil primátor Zdeněk Hřib (Piráti) SŽDC, aby budovu nevyklízela, společnost ale odmítla ustoupit.

„Zástupci Kliniky byli na jednání vyzváni k vyklizení objektu, následně písemně informováni o zahájení exekuce,“ uvádí mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. To, zda bude u vyklízení budovy i policie, nechce SŽDC komentovat.

Stejně tak není instituce příliš sdílná ani v tom, jak hodlá objekt využívat. V minulosti SŽDC uváděla, že chce dům rekonstruovat na kancelářský objekt pro své zaměstnance. Detaily ale známy nejsou. Navíc podle územního plánu není možné, aby v domě byly jen kanceláře. Minimálně část budovy musí být vyhrazena pro veřejnou vybavenost.

„Další postup nebudeme prostřednictvím médií komentovat,“ uvedla jen mluvčí Šubová k dotazům. Podle současného osazenstva Kliniky SŽDC dům nepotřebuje, dokonce ho chce zbourat.

Praha chce vypsat soutěž

Kvůli vzájemnému ujasnění si postojů se minulý týden uskutečnila schůzka zástupců hlavního města, Prahy 3, SŽDC i členů Kliniky, na které se hledalo řešení situace. Praha zároveň oslovila SŽDC s tím, že má zájem převzít budovu bývalé plicní kliniky do vlastní správy.

Historie Kliniky Listopad 2014 – Squateři budovu nelegálně obsadili. Po několika dnech pobytu je z místa vyhnali policisté. Jaro 2015 – ÚZSVM vypsal výběrové řízení na nájemce budovy. Zvítězilo sdružení Klinika. To pak podepsalo smlouvu s ÚZSVM a převzalo budovu. Březen 2016 – Smlouva s ÚZSVM vypršela. Členové Kliniky se odmítli vystěhovat. Duben 2016 – Klinika obdržela cenu Nadace Charty 77. Květen 2016 – Policie několikrát vyklidila Kliniku kvůli nahlášené bombě. Aktivisté se poté vrátili. Říjen 2016 – Budovu získala od státu do správy SŽDC. Září 2017 – Pražský městský soud definitivně rozhodl o tom, že se aktivisté musí z objektu vystěhovat. Říjen 2017 – Aktivisté odmítli rozhodnutí soudu respektovat. Červen 2018 – Soud rozhodl, že Klinika nemusí platit pokutu za využívání budovy po skončení smlouvy. Listopad 2018 – Ústavní soud odmítl stížnost proti vyklizení Kliniky. Exekuční vyklizení proběhne 10. ledna 2019.

„Rádi bychom dům využívali podobně jako doposud. Ovšem s tím rozdílem, že by na provoz bylo vypsáno výběrové řízení,“ říká předseda magistrátního výboru pro územní rozvoj Petr Zeman (Praha sobě). Město proto majitele domu vyzvalo k jednání o převodu. Stanovisko SŽDC ale zatím známé není.

Účast v případném výběrovém řízení členové Kliniky nevylučují. Na základě soutěže ostatně v roce 2015 podepsali roční smlouvu o pronájmu s tehdejším správcem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„Myslím ale, že je to předčasné. Nevíme, na co přesně by výběrové řízení bylo, tak se k tomu jasně vyjádřit nemůžeme. Je tu ale nějaká snaha Prahy postupovat transparentně, což je v pořádku,“ říká člen Kliniky Jan Trnka.

Aktivisté podle něj 10. ledna budovu opustit nehodlají. Na den chystaného vyklizení svolávají protestní setkání a společnou snídani. „Snažíme se společně se zainteresovanými institucemi najít nějaké řešení, ale zatím jsme k ničemu nedospěli,“ dodává Trnka.

„Prázdný dům by byl problém“

Podle starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka (TOP 09) by měli členové Kliniky rozhodnutí soudu respektovat. „To, že v situaci, kdy rozhodl Ústavní soud, osazenstvo Kliniky v budově zůstává a odmítá se tomuto rozhodnutí podřídit, považuji za špatný signál,“ říká Ptáček.

Zároveň však dodává, že prázdný dům bez využití by pro městskou část nebyl zrovna vítaným vyústěním situace. „Samozřejmě by se mi nejvíce líbilo, kdyby budova sloužila obyvatelům Prahy 3. Pokud bude objekt vyklizen, budu trvat na tom, aby majitel zajistil jeho zabezpečení a další využití,“ dodává starosta. O budoucnost objektu po vyklizení má obavy i náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

„To, že dům zůstane dlouho prázdný, je nebezpečí, na které upozorňujeme. Proto budeme se SŽDC věc ještě dále konzultovat,“ vysvětluje Hlaváček důvody, proč by správu budovy Praha chtěla převzít. Vedení SŽDC podle něj jedná sice zodpovědně, zajišťování náplně prázdných domů však není jeho silnou stránkou.

I podle vedení Prahy je nutné, aby členové Kliniky rozhodnutí soudu respektovali. „Abychom na budoucnosti objektu mohli spolupracovat, je důležité tuto podmínku splnit,“ dodává náměstek.