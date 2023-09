Kabáti se valí na kladenské slavnosti. Auta nechte doma, radí pořadatelé

Co nabídnou Dny města Pátek 8. září: Petr Bende v doprovodu filharmoniků, Petr Rezek a kapela Non Band. Sobota 9. září: Verona, Kapitan Demo, Kali, Janek Ledecký, Wanastovi Wjecy, Kabát, ohňostroj. Neděle 10. září: program pro děti – Myšák Eda, autogramiáda hokejistů Rytíři Kladno, kapela Traktor. V okolí stadionu budou po celý víkend pouťové atrakce, některé z nich budou mít v Kladně premiéru. Třeba adrenalinový Extreme Booster, který odvážlivce „vystřelí“ až do výšky 40 metrů.