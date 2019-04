VIDEO: Zámky lásky ničí Karlův most. Odstraňují je nůžkami i bruskou

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Zacvaknout zámeček a klíč hodit do Vltavy. Takto stvrzují lásku páry na Karlově mostě a jeho okolí. Zámky jsou k vidění na Křížovnickém náměstí, u Čertovky, ale i na mřížce sv. Jana Nepomuckého. A tam kusy kovů vadí správcům mostu nejvíce.

„Je to místo, kde byl zmučený Jan Nepomucký svržen do Vltavy. Myslím si, že na tento symbol se zámek zamilovaných nehodí,“ říká Roman Kotrč ze Sdružení výtvarníků Karlova mostu, které se o památku stará. Nehledě na to, že lidé mřížku zavěšováním zámků už několikrát poničili.

Aby nemuseli každé úterý chodit s nůžkami a bruskou, testují teď spolupráci s Asociací českých lockpickerů. Ti se nabídli, že by zámky odstraňovali sami. „Lockpicking je jako umění, kdy se otevírá zámek bez klíče,“ říká předsedkyně asociace Nikol Ivanovová.

„Oni opravdu dokázali, že jsou schopni zámky různých velikostí odstranit. A záleží na dohodě, jak se spolu domluvíme,“ říká správce Karlova mostu Kotrč.

Lockpickeři se do zámků dostávají pomocí napínáku a planžety. Pro amatéra je celý proces těžko pochopitelný.

„Metody, které používáme, vycházejí z toho, že žádný zámek není vyrobený s nekonečnou přesností. Využíváme výrobních vad zámků. Příkladem výrobních vad může být stavítka blokující bubínek, která nejsou nikdy navrtaná přesně v jedné přímce. Případně ta stavítka nejsou stejně velká a tak dále. Takže když my ten zámek dáme do rotačního tahu, tak na jedno z těch stavítek bude působit větší třecí síla, bude zaseklé o hranu toho bubínku a my pomocí planžety dokážeme cítit, které to stavítko je zrovna v rotačním tahu, a zamáčkneme ho na dělicí rovinu. Tím že to stavítko je třeba širší, tak na té dělicí rovině pak zůstane, bubínek se trošku pootočí a takhle pokračujeme dál. Stavítko po stavítku. Je to docela komplikovaný proces, těžko ho lze vysvětlit slovy,“ popisuje vědec a lockpicker Marek Paderzoli.

Obvykle jim trvá otevřít zámek pět minut, někdy patnáct a ty nejsložitější zaberou i hodiny. Na mostě měli potíž hlavně s těmi, které tam visí dlouho, a jsou tedy uvnitř zrezlé.

Odstraněné zámky vozí správci do sběrných surovin. „A za výtěžek nakupujeme pákové nůžky a brousící kotouče do akumulčaní rozbrusky,“ dodává správce Roman Kotrč.