Loňský Podnikatel roku vzešel z Prahy. Obhájí metropole pozici i letos?

Naposledy získal titul EY Podnikatel roku hlavního města Prahy Tomáš Čupr, majitel společnosti Rohlik Group, který se zároveň stal i celorepublikovým vítězem soutěže. A Českou republiku reprezentoval i na světovém finále v Monte Carlu.

„Bylo mi velkou ctí, že jsem mohl být součástí výjimečné skupiny národních vítězů. Soutěž je pro mě oslavou podnikání a inovativnosti všude na světě. Je inspirující na vlastní kůži zažít, že společně můžeme změnit svět k lepšímu,“ říká Tomáš Čupr.

Ve Středočeském kraji uspěli Martin Dienstbier a Václav Navrátil ze společnosti DIANA Biotechnologies. Odbornou porotu zaujali zejména rychlým rozvojem jejich poměrně mladé společnosti. Firma v rekordně krátkém čase vyvinula a uvedla na trh velmi citlivé PCR testy na covid-19 ze slin. Oba muži si zároveň odnesli i trofej pro nejlepší začínající podnikatele.

„Vítězství nám udělalo velkou radost. Vnímáme to jako ocenění, že to, co s celým týmem děláme, již opravdu přesahuje vědecko-akademickou komunitu, ze které jsme původně vzešli, a jako další povzbuzení, že naše vize vybudovat v ČR globálně úspěšnou farmaceutickou a diagnostickou firmu již není jen vzdáleným snem,“ uvedli Martin Dienstbier a Václav Navrátil.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 21. října.