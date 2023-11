Seniorka se na dálnici otočila do protisměru. Vzpomněla si, že nemá známku

Událost se stala v sobotu okolo 11. hodiny dopoledne na dálnici D6 ve směru na Prahu.

„Oznámení o otáčení se s vozidlem do protisměru včetně videozáznamu z palubní kamery přijali kladenští dopravní policisté v den události od jednoho z poškozených, který měl co dělat, aby dobrzdil a do otáčejícího se auta nenarazil, a tím nedošlo k dopravní nehodě s tragickými následky,“ uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Policii se díky záznamům podařilo ztotožnit účastníky nebezpečné situace, včetně 79leté ženy, která ji způsobila.

„Ta při podání vysvětlení uvedla, že nechtěně sjela u Unhoště na nájezd na dálnici D6 ve směru na Prahu, kde si v tu chvíli uvědomila, že nemá dálniční známku, tudíž nemůže dál v jízdě pokračovat. V ten moment pak zastavila na krajnici a čekala na vhodný čas, kdy nepojedou žádná vozidla,“ popsala mluvčí s tím, že žena chtěla vyčkat, až bude vozovka prázdná a vyjet zpět směrem na Unhošť.

Žena se však s vozem začala otáčet ve chvíli, kdy projížděla další vozidla. Někteří z motoristů museli kvůli manévru zmatené řidičky prudce brzdit, další projeli mezi vozy seniorky a brzdícího řidiče. K žádnému střetu nedošlo.

V současnosti policisté případ prošetřují pro trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. „V případě, že jste byli svědky této události nebo jste byli při jízdě ohroženi manévrem seniorky, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 873 250/259. Využít můžete také linku tísňového volání 158,“ dodala mluvčí.