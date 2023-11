Obávaný jitkovský kopec bude sjízdnější do tří let, silničáři vozovku posunou

Nyní dostalo zelenou od hejtmanství Kraje Vysočina, které vydalo územní rozhodnutí. Záměrem ŘSD je u Jitkova současnou silnici přeložit o několik desítek metrů vlevo ve směru od Havlíčkova Brodu na Ždírec nad Doubravou. Vzniknout by tam mělo celkem 1 840 metrů nové silnice.

„Hlavním účelem přeložky je odstranění nevyhovujících směrových oblouků a nebezpečné křižovatky se silnicemi propojující Jitkov a Střížov,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Optimální rovněž není současné výškové vedení hlavního tahu. V úseku se ve směru od Havlíčkova Brodu nachází prudké stoupání k horizontu, následuje ostrá levotočivá zatáčka a další prudké klesání do údolí Jitkovského potoka.

Úsek patří k nejobávanějším v celém kraji

Kvůli svému převýšení patří zejména v zimě tento úsek ležící v nadmořské výšce 550 až 590 metrů k nejobávanějším na celé Vysočině. „Kamiony mají problém kopec od Jitkova na Havlíčkův Brod vyjet a často uváznou. Mezi nimi se pak těžko proplétá naše technika,“ uvedl už dříve ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid.

Stejně to vidí Pavel Kubát, starosta Jitkova. „Tady je problém hlavně v zimě. Jakmile nachumelí, ucpou to kamiony a je to neprůjezdné,“ říká.

Samotných obyvatel obce se přeložka až tolik nedotkne, silnice 34 už nyní vede mimo zástavbu. Přeložení hlavního tahu pomůže vyřešit několik zásadních problémů.

Jednak narovná ostré zatáčky jak v údolí, tak na horizontu. Silnice bude v kritickém směru na Havlíčkův Brod doplněna o další pruh pro pomalá vozidla, což umožní kamiony jednak předjet a zároveň by to mohlo pomoci zimní údržbě. A zároveň má křižovatku se silničkami na Jitkov a Střížov nahradit kruhový objezd, což má pomoci ke zvýšení bezpečnosti.

„Uvidíme, až bude hotovo, jestli to všechno k něčemu pomůže. Ze všeho nejvíc bude záležet na řidičích kamionů, zda se na sněhu budou pokoušet předjíždět. Pokud ano, nic moc se asi nezmění,“ je k novince trochu skeptický Kubát.

Pomoc jen v jednom směru

Podotýká, že ŘSD sice upraví výjezd z jitkovského údolí směrem na Havlíčkův Brod. Ale současný směr na Ždírec nad Doubravou zůstane v dnešní podobě. Tedy s ostrými zatáčkami, úzkým profilem a rovněž dalším obávaným stoupáním.

„Ve vůbec prvních úvahách bylo přemostění celého údolí podobně, jako je nedaleko u České Bělé. To by všechny problémy vyřešilo komplexně. Pak se, bohužel, kvůli vysokým nákladům začalo řešit vedení silnice po zemi,“ konstatoval starosta Jitkova.

V celém projektu, který ŘSD představilo, vidí pak jednu vyloženě schválnost. Je jím kruhový objezd. „Bude naprosto zbytečný. Nevím o nikom, kdo by ten nápad chválil,“ řekl. „Snad jen policie, že tu pomůže snížit rychlost. Jinak je to nesmysl,“ dodává.

Už v minulosti ŘSD kruhový objezd vysvětlovalo jako ústupek silničním orgánům a policii. Ty chtěly opatřením umožnit bezpečnější odbočení. V křižovatce podle nich není dobře vidět do všech směrů. „Ale provoz na vedlejších je tu minimální,“ přesto kroutí hlavou Pavel Kubát.

Jak uvedl Jiří Veselý, obě vedlejší silnice budou na vjezdu do okružní křižovatky upraveny v celkové délce 550 metrů.

„Před kruhovým objezdem bude na hlavním tahu rychlost dopravním značením snížena na 50 kilometrů v hodině,“ doplnil mluvčí ŘSD.

Vybudování nové přeložky u Jitkova má stát přibližně 242 milionů korun bez DPH. V příštím roce by Ředitelství silnic a dálnic chtělo získat stavební povolení a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Se zahájením stavby se počítá v roce následujícím. Po nové silnici by se mělo jezdit v roce 2026.

Uvázlé kamiony a nehody komplikovaly ráno na Vysočině (14. ledna 2021):