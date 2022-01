Z Cukrovarnického paláce v centru Prahy bude luxusní hotel

Památkově chráněný a přes sto let starý Cukrovarnický palác na Senovážném náměstí v centru Prahy prošel rekonstrukcí a kolaudací. Americká společnost Hyatt zde otevře pětihvězdičkový hotel se 176 pokoji, do zkušebního provozu bude hotel uveden začátkem letošního roku. Vyplývá to z tiskové zprávy developera. V budově měla mimo jiné dřív sídlo Investiční a poštovní banka.