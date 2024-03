Na Barrandovském mostu začne poslední část oprav, potrvá do srpna

Technická správa komunikací (TSK) původně plánovala práce rozložit do letošního a příštího roku, nakonec obě fáze sloučila. Kompletní oprava mostu tak skončí letos do konce srpna.

Část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku opravili silničáři loni a předloni a spodní část v roce 2021. Barrandovský most z roku 1983 denně přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější most v Česku.

Od pondělí zahájí silničáři opravy v pravém jízdním pruhu ve směru na Smíchov. Zhruba v červnu se přesunou do levého jízdního pruhu. Počet pruhů zůstane v obou fázích stejný a řidiči budou jezdit po už opravené části.

Cílem uzavření strakonické rampy je zjednodušit dopravu na mostě tím, že ubude jeden z možných příjezdů na něj. Zároveň se tak sníží počet aut přímo na mostě. Ze Strakonické přijíždí denně v průměru 13.000 aut, zatímco z Barrandova na 22.000 aut. V případě, že by na most najížděla ze Strakonické, ze Smíchova i z Barrandova a zároveň by byl snížen počet jízdních pruhů na mostě, auta by se na něj nevešla.

Objízdné trasy

„V modelech jsme se zaměřili na porovnání variant a výsledky vyšly jednoznačně pro uzavření rampy ze Strakonické, kdy jsme schopni těch 13.000 vozidel obsloužit po vratné rampě na Lihovar a po objízdných trasách po Pražském okruhu,“ řekl nedávno novinářům dopravní inženýr TSK Michal Peterka.

Na mostě budou řidiči stejně jako v předchozích fázích oprav jezdit v každém směru ve třech namísto čtyřech pruzích. Ve směru z Jižní spojky tak auta v levém pruhu přejedou do protisměru. Uzavřen bude v letošní první fázi také jeden pruh ve takzvané myší díře, kterou řidiči jezdí na Barrandov a Strakonice.

Po dobu oprav budou pro případ nehody na obou koncích mostu připravena odtahová auta. K dispozici bude kvůli případným změnám počasí rovněž jeden sypač. TSK vypracovala změny systému semaforu v kritických místech v okolí opravy a v případě MHD bude posílena tramvajová linka číslo 21. Změny čekají také autobusy číslo 125 a 170.

Přípravné práce zahájila TSK v polovině ledna, kdy začala s výměnou například ložisek mostu nebo vybudováním přejezdů mezi pruhy. Část prací se uskutečnila také uvnitř tubusu a dělníci překládali telekomunikační kabely. Budovali i konstrukce pod severním chodníkem.

V pátek večer začali připravovat dopravní značení a v sobotu zahájili první dopravní omezení na strakonické rampě a otevřeli vratnou rampu u Lihovaru. Příprava na rekonstrukci mostu zahrnovala rovněž opravy objízdných tras. Na nich silničáři napočítali zhruba 290 závad, které opravili. Většinou se jednalo o výmoly.

TSK původně počítala s tím, že všechny opravy skončí příští rok, ale v polovině února oznámila, že sloučila zbylé práce naplánované pro roky 2024 a 2025 do jednoho roku. Přechod z původní třetí do čtvrté fáze oprav je plánován na začátek června.