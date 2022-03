Muž téměř deset let družku fackoval, kopal a znásilňoval. Dostal 6,5 roku

Soudci vyměřili Jaroslavu D. celkem tři tresty. Za týrání osoby žijící ve společné domácnosti v letech 2008 až 2013 dva roky nepodmíněně, stejný trest i za skutky v letech 2014 až 2015. Posledních 30 měsíců vězení je za skutky po roce 2016, mezi kterými je také nebezpečné vyhrožování a neplacení výživného.

Proč je rozsudek tak složitý? Soudci museli zohlednit předchozí odsouzení. Nejstarší případy týrání jsou ještě z doby, než byl v roce 2014 Jaroslav D. odsouzen domažlickým soudem za maření výkonu úředního rozhodnutí. Dvouměsíční trest vězení si tehdy odpykal, o tyhle dva měsíce se mu tedy zkrátí pobyt ve vězení v případě prvního dvouletého trestu.

Úplně stejně soud postupoval i v případě odsouzení muže v roce 2016. Tehdy ho za drogy a maření výkonu úředního rozhodnutí poslali soudci na 18 měsíců za mříže.

Teď za týrání bývalé družky v letech 2014 a 2015 dohromady dostal dva roky, trest se mu tak zkrátí o už odpykaný rok a půl.

Kromě nepodmíněného trestu v délce 6,5 roku mu soud dnes uložil zákaz řízení všech motorových vozidel po dobu dvou let. Násilník si trest odpyká ve věznici s ostrahou.

Obžalovaný dále musí bývalé družce uhradit nemajetkovou újmu ve výši 9 415 tisíc korun. „Poškozená se se zbytkem nároku na náhradu nemajetkové újmy odkazuje na řízení ve věcech občansko-právních,“ uvedl soudce. Týraná žena požaduje, aby jí bývalý přítel vyplatil téměř čtyřmilionové odškodné.

Družku fackoval téměř deset let

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání. Muži hrozil až desetiletý trest.

Násilí se dělo více než deset let na několika místech na Domažlicku a Plzeňsku, kde zrovna v té době partneři bydleli. Kvůli ochraně ženy a jejich společného dítěte není možné o obžalovaném ani obětech zveřejnit detailnější informace.

„Předtím jsem bral pervitin a užíval marihuanu. Děkuju, že jste mě zavřel, už jsem se z toho docela dostal,“ prohlásil souzený muž loni v červnu u soudu, kdy hlavní líčení začalo.

Tvrzení, že družku mlátil, nejsou podle něj pravdivá. „Měli jsme nějakou hádku, sem tam jsme se chytli, to je možné. Ale ona hrozně přehání. Ať si zamete před vlastním prahem,“ tvrdil souzený muž. Řekl, že se s ní poznal po propuštění z vězení, do kterého se pak na nějaký čas musel vrátit i po dobu jejich soužití.

„Víte, prodával jsem drogy. Nějaká ta facka padla. Ale to, co ona uvádí, to je moc. Když jsem pak byl znovu ve vězení, jezdila za mnou na návštěvy i s naším dítětem. Poznal jsem, že se něco stalo, ale říkal jsem si, že až vylezu ven, přejdu to. Kdyby to bylo obráceně, asi bych také nedokázal být věrný. Ale znásilňování, sex proti její vůli? To je lež,“ hájil se muž.

Násilí na ženě páchal téměř každý den

Obžaloba ale tvrdí, že případů, kdy se násilím domohl sexu, byly desítky. Po jednom z napadení skončila žena v nemocnici s otřesem mozku. Měla i zlomený prst.

Muž ženě neplatil výživné na dítě a tvrdil, že syn není jeho. V opilosti ženu fackoval, kopal ji na zemi, tahal za vlasy, kroutil jí rukou. K incidentům docházelo téměř každý den.

Podle znalkyně se na některá tvrzení poškozené ženy nelze ale spolehnout, protože má tendenci věci dramatizovat, mohou být proto nadnesené.

„U skutků, a těch byla většina, kde byly k dispozici i jiné důkazy o vině obžalovaného - jako svědci, lékařské zprávy - nebyl problém obžalovaného uznat vinným. Tam, kde skutky stály jen na výpovědi obžalované, jsme obžalovaného těchto skutků zprostili,“ uvedl soudce.

Obžaloba zmiňovala i případ, kdy ženu s dítětem zamkl v pokoji ubytovny a odešel na několik dnů. „Omylem jsem při odchodu zamkl a dal si klíče do kapsy. Družka mi volala, ptal jsem se, jestli se mám otočit. V té době jsem aby asi 25 až 30 kilometrů od bydliště. Ona ale stejně nepotřebovala nikam chodit, pořád seděla u počítače a hrála. Mně šlo hlavně o dítě, “ řekl muž.