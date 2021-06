Nějaká facka padla, ale jinak družka přehání, hájí se muž před soudem

Násilí se dělo na různých místech Plzeňského kraje podle toho, kde zrovna v té době bydleli. Kvůli ochraně ženy a jejich společného dítěte není možné o obžalovaném ani obětech zveřejnit detailnější informace.

Případ dnes začal řešit senát Krajského soudu v Plzni. Obžalovaný v soudní síni poděkoval soudci za to, že ho před měsícem poslal do vyšetřovací vazby.

„Předtím jsem bral pervitin a užíval marihuanu. Děkuju, že jste mě zavřel, už jsem se z toho docela dostal,“ prohlásil muž, kterému v případě prokázání viny hrozí až desetiletý trest.

Bývalá družka požaduje, aby jí muž vyplatil téměř čtyřmilionové odškodné.

Se ženou se poznal po propuštění z vězení

„Měli jsme nějakou hádku, sem tam jsme se chytli, to je možné. Ale ona hrozně přehání. Ať si zamete před vlastním prahem,“ tvrdí souzený muž. Řekl, že se s ní poznal po propuštění z vězení, do kterého se pak na nějaký čas musel vrátit i po dobu jejich soužití.

Nejstarší případ, který soud řeší, se stal už v roce 2008. Přesto spolu jako partneři žili i dalších 10 let.

„Víte, prodával jsme drogy. Nějaká ta facka padla. Ale to, co ona uvádí, to je moc. Když jsem pak byl znovu ve vězení, jezdila za mnou na návštěvy i s naším dítětem. Poznal jsem, že se něco stalo, ale říkal jsem si, že až vylezu ven, přejdu to. Kdyby to bylo obráceně, asi bych také nedokázal být věrný. Ale znásilňování, sex proti její vůli? To je lež,“ stojí si na svém souzený muž.

Pistole u hlavy, tak si řekl o sex

Obžaloba ale tvrdí, že případů, kdy se násilím domohl sexu, byly desítky. Po jednom z napadení skončila žena v nemocnici s otřesem mozku. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný ženě vyhrožoval i s pistolí, kterou držel u její hlavy.

Obžaloba zmiňuje i případ, kdy ženu s dítětem zamkl v pokoji ubytovny a odešel na několik dnů. „Omylem jsem při odchodu zamkl a dal si klíče do kapsy. Družka mi volala, ptal jsem se, jestli se mám otočit. V té době jsem aby asi 25 až 30 kilometrů od bydliště. Ona ale stejně nepotřebovala nikam chodit, pořád seděla u počítače a hrála. Mně šlo hlavně o dítě, “ prohlásil muž.

Soud výslechy poškozené, svědků a znalců plánuje na prázdniny.