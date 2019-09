Návrhy Studia Najbrt stále provokují, galerie je vystavuje na tričkách

Pětapadesát artefaktů představuje především průřez pracemi, které pod značkou Najbrt od roku 1994 vznikaly.

Expozice se letmo dotýká také začátků typografa, designéra a zakladatele studia Aleše Najbrta, kdy se mu otevřely dveře do divadelního a filmového světa.

„Důležitý je pro mě třeba plakát k představení Mlýny, nastudovalo ho divadlo Sklep, nebo tiskoviny pro výstavu umělecké skupiny Tvrdohlaví. Tehdy jsem zásadně změnil svůj styl. Hodně mě ovlivnilo prostředí, ve kterém jsem se pohyboval. Pracoval jsem s humorem, ironií nebo provokací,“ nastínil Najbrt.

Vtip, nadsázka a určitá vyzývavost v produktech jeho studia stále přetrvává. „Samozřejmě k některým tématům se vůbec nehodí. Ale je pro nás důležité vzbudit zájem. Když lidé uvidí naši práci, aby byli zvědaví, co je za ní. Aby fungovala jako pozvánka nebo řekněme reklama,“ řekl.

Typograf a grafický designér dlouhodobě spolupracuje například s karlovarským filmovým festivalem. Od roku 1995 připravuje Najbrt a jeho tým pro mezinárodní akci kompletní vizuál. A pravidelně výsledné návrhy vzbuzují u návštěvníků i odborníků silné odezvy.

„Zvykli jsme si na to, že některé reakce jsou opravdu prudké. Ale už mě to nechává klidným. Chápu, že lidem přirostl festival k srdci. Proto řeší, jak bude každý rok oblečený. Spolupráce s Jiřím Bartoškou je pro mě mimořádná. Cítím stále větší a větší zodpovědnost, není to naopak,“ zdůraznil.

Studio mimo jiné stojí za identitami a kampaněmi pro Českou televizi, Českou filharmonii, Národní divadlo, Masarykovu univerzitu nebo Pražské jaro. Bez velkého ohlasu se neobešlo například loňské logo pro Národní galerii, o němž se někteří kritici vyjádřili jako o plagiátu.

Velmi diskutovaný byl i vizuální styl vytvořený pro město Ostrava se třemi vykřičníky. „Nakonec myslím, že celkem zlidovělo. Snad si ho většina Ostravanů vzala za své,“ dodal Najbrt.

Papír jako médium pro grafický design mizí

Aktuální výstava vznikla speciálně pro Západočeskou galerii v Plzni. „Papír jako médium pro grafický design postupně mizí. Často ho nahrazuje buď digitální forma, která ale není pro lidi hmatatelná, nebo nějaké předměty, suvenýry. Proto jsme přišli s nápadem triček. Jsou ideální plochou pro prezentaci,“ vysvětlil kurátor expozice Michal Nanoru.

Každý z pětapadesáti kousků má stylovou visačku s informací o daném návrhu. „Některé motivy totiž nejsou v původní podobě. Jsou to třeba výřezy, skici nebo nepoužité věci. Občas jsme změnili barvy,“ doplnil Nanoru.

Expozice ve výstavní síni „13“ zůstane do 3. listopadu. Západočeská galerie v Plzni připravila dvě komentované prohlídky, na 26. září a 8. října. Nechybí ani tvůrčí dílny pro děti od osmi let, které se uskuteční 10. a 30. října.