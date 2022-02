Žena udusila své miminko a pohodila ho, dohodla se na 16 letech vězení

Ženě hrozilo až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Státní zástupkyně pro obžalovanou navrhla 15,5 roku až 16 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a vyhoštění z České republiky na deset let.

Obhájce čtyřiatřicetileté Světlany P. původem z Lotyšska uvedl, že žena se cítí vinna a souhlasí s obžalobou i navrženým trestem.

Soud přijal dohodu mezi obžalovanou a státní zástupkyní s tím, že žena si odsedí 16 let a poté bude vyhoštěna. Trest si odpyká v mírnějším typu věznice.

„Vzhledem k tomu, že skutečnosti týkající se obžalované byly označeny za nesporné, nebude provedeno žádné dokazování k otázce viny a právní kvalifikace, ani k trestu,“ uvedl soudce.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaná si ponechala lhůtu pro případné odvolání.

„Museli jsme zohlednit polehčující a přitěžující okolnosti. Polehčuje jí její dosavadní bezúhonnost. Přitěžuje jí, že využila bezbrannosti čerstvě narozeného dítěte,“ odůvodnil výši trestu soudce.

„Nechtěla jsem to udělat, děti pro mě znamenají vše,“ řekla žena u soudu.

Podle spisu porodila v noci z 20 na 21. prosince 2020 sama v noci v hotelovém pokoji v Karlových Varech donošené a zdravé dítě.

„Bezprostředně po porodu vložila novorozenci do úst textilii a následně mu ústa, nos a oči přelepila neprodyšnou lepicí páskou. Kolem krku mu omotala a utáhla pupečníkovou šňůru, kterou neoddělila od placenty. Tím novorozenci způsobila smrt udušením. Poté novorozence zabalila do ručníku a vložila ho do dvou igelitových tašek. Tašku s novorozencem nechala několik hodin v pokoji a poté ji vzala a odnesla k cyklostezce vedoucí od Chebského mostu k Ostrovskému mostu na pravém břehu řeky Ohře. Tam tašku odložila u stromu v křovinatém porostu nad železniční tratí a řekou Ohří,“ popsala státní zástupkyně.

Mrtvé dítě pak našel náhodný kolemjdoucí.

Jednou ze stop, díky které se podařilo rodičku najít, byl růžový ručník s nápisem Bohemia Lázně a.s. Karlovy Vary, ve kterém bylo dítě zabaleno.

Světlana P. přijela do Čech před čtyřmi roky, kdy se jí rozpadlo manželství, ze kterého vzešlo pět dětí. O ty se starali příbuzní a prarodiče, žena jim posílala vydělané peníze.

V Čechách se seznámila s krajanem a když otěhotněla, opustil ji. Obávala se, že kvůli těhotenství přijde o práci. O tom, že novorozence může odložit do babyboxu, neměla údajně tušení.

Policie našla u řeky tělo novorozence (22. 12. 2020)