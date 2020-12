Vodárna chystá spor kvůli otrávené řece, nesouhlasí s odložením případu

Jednalo se o mimořádnou událost, kdy z areálu soukromé dřevařské firmy Holz Schiller v Klatovech loni v říjnu unikla toxická látka do Drnového potoka.

Z něho se chemikálie dostala do Úhlavy, která je zdrojem pitné vody pro Plzeň a pak také do Berounky. Důsledkem byl úhyn ryb a milionové škody. Poplach měly krizové štáby kraje i Plzně a lidé z Povodí Vltavy.



Policie ovšem před časem vyšetřování ukončila a věc odložila. Trestně právní odpovědnost by tak nikdo nenesl. Vedení Vodárny Plzeň se závěrem policie nesouhlasí. U soudu se chce domáhat náhrady škody.

K žalobě Vodárny se chce připojit i Povodí Vltavy, které mělo pro havárii mimořádné výdaje například kvůli nutnosti monitorovat stav vody v řece až k Praze. Vodárna mimo jiné zvažuje, že se obrátí na vrchní státní zastupitelství, aby vyšetřování prověřilo.

„Bylo by špatné to nechat být a dát signál, že si každý může do řeky vypouštět, co chce,“ prohlásil šéf představenstva Vodárny náměstek primátora Pavel Šindelář.

Podobně mluví i ředitel plzeňské pobočky Povodí Vltavy Miloň Kučera. „Nechceme to nechat plavat, přidáme se k Vodárně, budeme též požadovat náhradu škody,“ řekl.

Policie se případem zabývala pro podezření, že došlo k ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Před časem šetření výjimečné události uzavřela. „Provedeným trestním řízením se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání vůči konkrétní osobě pro trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ stojí v usnesení Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR v Plzni.

Co říká trestní zákoník Trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti podle § 294 odst. 1 trestního zákoníku se dopustí ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí a to ve větším rozsahu nebo na větším území nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu.

Pachatelem tohoto trestného činu může být jak fyzická, tak i právnická osoba.



„Policejnímu orgánu se přes veškeré úsilí nepodařilo dohledat takové konkrétní důkazy, u kterých by nemohla vzniknout pochybnost o konkrétním subjektu trestného činu,“ stojí v odůvodnění. Zjednodušeně: Není jisté, kdo za ten průšvih může.

Zástupci společnosti Holz Schiller přitom po havárii sami mluvili o úniku toxické chemikálie na impregnaci dřeva a nerozporovali, že se do potoka dostala z jejich areálu v Klatovech. I policisté při vyšetřování celou dobu vycházeli z toho, že chemikálie se do vody dostala z areálu.

Říjnový případ byl výjimečný. „S ohledem na jeho rozsah a ohrožení množství obyvatel to rozhodně byla obrovská ekologická katastrofa. Nepamatuji si, že bychom v souvislosti s vodou tady řešili větší,“ prohlásil vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Plíhal.

Myslí si, že kdyby se únik chemikálie v Klatovech nepodařilo včas zjistit a škodlivé látky se dostaly do úpravny vody v Plzni, byl by to obrovský problém. Po odložení případu policií se podle Plíhala věc řeší pouze jako správní delikt.

„A ještě nebylo v té věci vydáno rozhodnutí,“ řekl. V Plzni musela loni v důsledku havárie přestat Vodárna Plzeň narychlo používat jak zdroj vody Úhlavu. Provizorně se napojila na Radbuzu.

Vedení Vodárny se nyní nezamlouvá, jak vyšetřování skončilo. Chce se bránit a připravuje se, že bude škodu ve výši zhruba 400 tisíc korun vymáhat v občansko-právním sporu.

„Právníci nám do konce února dají stanovisko, jakou máme šanci uspět. I kdyby šance byla pod padesát procent, tak bych to podstoupil,“ prohlásil Pavel Šindelář.

Řekl, že právníci pro Vodárnu zjišťují i možnost, jak dosáhnout přezkoumání policejního vyšetřování. „Myslím, že na základě podnětu se tomu Vrchní státní zastupitelství může věnovat,“ uvedl.

