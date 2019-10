Voda z Úhlavy opět zásobuje Plzeň, znečištěná voda je teď v Berounce

Není totiž jasné, jestli lidem hrozí nějaké riziko. „Bezprostředně po kontaminaci Drnového potoka v Klatovech došlo k hromadnému úhynu ryb. Na žádost krajského úřadu jsme na nižších místech Drnového potoka a na jeho soutoku s Úhlavou odlovili ryby a poslali je na rozbor, zda se v nich nebezpečné látky usadily nebo ne,“ upozornil Karel Mach, předseda Českého rybářského svazu.

Nejde proto v tuto chvíli ani říci, jestli k úhynu ryb bude ještě v řádech dnů či týdnů docházet. Výsledky by měly být známy do konce tohoto týdne.

„Naředěná kontaminovaná voda již však odtekla do Berounky,“ řekla mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Podle Povodí Vltavy je impregnační látka, které uniklo do potoka 200 až 300 litrů, takzvaně multikomponentní, nebo-li složená z více látek.

„Laboratoře Povodí Vltavy mají ve svém analytickém portfoliu zavedeno stanovení pouze dvou látek z této směsi, a těmi jsou pesticidní látky propiconazol a cyproconazol. Pomocí nich bylo možné sledovat rychlost, jakým postupuje čelo kontaminace řekou Úhlavou,“ vysvětlil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán a dodal, že nejvyšší naměřené koncentrace propiconazolu v Drnovém potoce a v Úhlavě byly v řádu desítek mikrogramů na litr.

Dvouprocentní roztok vytekl v noci z pondělí na úterý minulého týdne ve firmě Holz Schiller. Její ředitel řekl České televizi, že firma je připravena nést veškeré následky.

Chemikálie začaly unikat z impregnační vany, přetekly i přes druhou bezpečnostní vanu. Podle výpovědí zaměstnanců situaci ale ve firmě nikdo v noci neřešil, ani směna, která nastoupila ráno do práce.

Na pěnu v Drnovém potoce upozornili až v osm hodin ráno místní lidé. Úředníci z klatovské radnice poté zjistili, odkud látka teče. Okamžitě nařídili firmě, aby začala ze sanací.

„Sanovali ale pouze asfaltovou plochu u vany. Druhý den jsme jim nařídili, aby také provedli sanaci kanalizace, kterou látky odtekly,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí v Klatovech Libor Hošek.

Vysvětlil, že do lázně s impregnační látkou, která se ředí vodou, se noří celé balíky dřeva. Minulý týden zřejmě někdo ze zaměstnanců zapomněl uzavřít kohoutek s vodou, když se vana dopouštěla. „I přes selhání lidského faktoru firma porušila veškeré dostupné povinnosti, které se týkají zacházení s chemickými prostředky. Například měla starý a nefunkční havarijní plán,“ upozornil Hošek.

Povodí Vltavy začalo v sobotu a posléze v neděli upouštět vodu z přehrady Nýrsko a Hracholusky, aby se zrychlil tok vody a naředilo se její znečištění. To byl jediný způsob, jak koncentraci škodlivin snížit.

Ani to ale nestačilo, aby se ve zvýšených hodnotách nedostala před Plzeň. Vodárna Plzeň proto v neděli večer uzavřela úpravnu vody, aby Úhlava do ní netekla. Po odstavení úpravny byly plzeňské domácnosti zásobovány vodou z vodojemů a poté z Radbuzy, z níž čerpali hasiči vodu až do úterního poledne.

Případem se zabývá také policie. Za poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti hrozí firmě až několikamilionová pokuta.

