Vodu mají zadržet nové přehrady, jejich výstavba je ale v nedohlednu

„Je to hudba budoucnosti. Úvahy o nádrži jsou spíše pojistkou pro případ, že by byl velký nedostatek vody a řešilo se, kde zachytávat dešťovou vodu. Rozhodně to není, že se za dva roky začne stavět,“ shrnul starosta Bezdružic Lumír Kadlec, jak se zamýšlená přehrada Zaječí dostala do generelu území chráněných pro možné budoucí zachytávání povrchových vod.

Vznikla by přehražením Nezdického potoka pod Zaječím rybníkem, který dříve sloužil také jako zdroj pitné vody.

Pokud přehrada Zaječí někdy vznikne, zadržovat by mohla 4,5 milionu kubických metrů vody a hladina by měla zabírat plochu téměř 52 hektarů. „Voda zasáhla i část tábora, který ale nyní nefunguje. Ale i to bude mít řešení,“ řekl starosta Kadlec.

Jen o něco menší by mělo být vodní dílo v lese nad Dobřívem na Rokycansku. Přehrada Ledný je spočítaná na zadržování až 3,9 milionů kubických metrů vody, ta by zalila plochu 48 hektarů.

Stejně jako Bezdružičtí, i starosta Dobříva Jiří Ondřejíček se záměrem souhlasí. „Přehrada by byla v naší části bývalého vojenského prostoru. Myslím si, že kombinace Ledné a řízené nádrže Malá Amerika by byla nejoptimálnější varianta pro zachycení dešťové vody,“ soudí Ondřejíček.

Kromě udržení vody v krajině by tahle vodní díla měla zachytit vodu z Brd, která po velkých deštích rychle odtéká a způsobuje záplavy. Při poslední velké povodni voda v korytě Klabavy v Hrádku nebo v Kamenném Újezdu za čtyři hodiny vystoupala o celý metr. V nebezpečí byli lidé i domy.

Oblasti vytipované pro stavbu nových přehrad v Plzeňském kraji je vytipováno 11 lokalit

254 mil. m3 vody by zadržely všechny plánované přehrady

kde vodohospodáři zvažují postavit nové přehrady: nedávno vybraná místa Zaječí na Nezdickém potoce nedaleko Bezdružic na Tachovsku a Ledný na Ledném potoce nad Dobřívem na Rokycansku v bývalém vojenském prostoru Brdy

místa uvedená v generelu 2011: Kladruby na Úhlavce na Tachovsku (od Prostiboře k D5). Šipín na Úterském potoce údolí od Bezdružic pod obec Pakoslav. Amerika na Klabavě v Brdech pod Třemi Trubkami. Strážiště na řece Střele údolí od Rabštejna nad Střelou a Manětína ke Strážišti u Mladotic. Čachrov na říčce Ostružné na Klatovsku v údolí od Jesení až pod Čachrovské sedlo. Kočov I na Mži od okraje Tachova po Klíčov. Kočov II na Sedlišťském potoce na Tachovsku v údolích pod Trnovou a Bezděkovem až ke Kočovu. Ondřejovice na Jelence na Klatovsku od Rovné směrem na Janovice nad Úhlavou. Všeruby na Třemošné v údolí od Podmokel do prostoru mezi Klenovice a Radimovice. Javornice na toku Javornice od Kožlan po silnici Slatina - Milíčov

Po lokálních povodních způsobených vodou z Brd se vodohospodáři zaměřili na projekty zachycení vody v CHKO. Tak vznikly návrhy přehrad Velká a Malá Amerika, v polovině minulého desetiletí byl představen projekt velkého suchého poldru v Brdech, do kterého by se rozlila voda, a zpomalil se její odtok. Jeho odpůrci tvrdí, že budování poldru by znamenal velké poškození krajiny.

Uvažovaná přehrada Amerika v Brdech by ležela na katastrálním území obce Strašice. „Nemáme ji ani v územním plánu. Jedná se o ODOS (oblast důležitá pro obranu státu) a už v roce 2011, kdy vznikl generel, tam je písemný nesouhlas ministerstva obrany. To je zásadní překážka,“ podotkl starosta Strašic Jiří Hahner.

V červnu 2014 generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala uvedl, že Velká Amerika byla projektovaná na zadržení 4,2 milionu krychlových metrů vody, Malá Amerika na poloviční objem.

Mluvčí Povodí Hugo Roldán nyní upozornil, že přehrada Amerika zůstává v generelu zařazena, ale jestli se bude někdy stavět, nikdo nedokáže říct. „Stále narážíme na zamítavý postoj obyvatel Strašic, tam se to neposunulo,“ uvedl Roldán. Potvrdil i nesouhlas ministerstva obrany.

Naprostá většina zamýšlených vodních nádrží podle všeho nikdy nevznikne. Na odpor se staví lidé z okolí, nutné by byly demolice domů, v ohrožení by se ocitly i památky. Ochránci přírody stavby mnohdy odmítají kvůli tomu, že mají být v místech, kde se vyskytuje kriticky ohrožený rak křemenáč nebo silně ohrožené druhy ptáků či plazů.