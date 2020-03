Kvůli suchu zmizela lidem voda ve studních, obce hledají nové zdroje

Starosta městského obvodu Plzeň-Malesice Aleš Tolar prohlásil, že počet domácností, které mají s vodou potíže, v Malesicích v posledních měsících narůstá. Aktuálně jich je podle starosty kolem dvou desítek.

„Kopané studny s hloubkou zhruba patnáct metrů jsou v Malesicích v podstatě vyschlé. V oblasti Vlkýše je vyschlých i několik vrtů hlubokých desítky metrů,“ řekl Tolar.

Zásobování vodou u domácností, které mají potíže, řeší v Malesicích s pomocí hasičské cisterny. „Lidem se tak do jejich rezervoárů zaváží užitková voda. Někteří lidé to řeší i tak, že mají nataženou hadici do studny k sousedům, kteří mají studnu hlubší,“ vysvětluje starosta. Obává se, že v létě, pokud bude nedostatek srážek, se může situace zhoršit.

Problém s vyschlými studnami zasáhl také Nečtiny na Plzeňsku. Nedostatek vody se v některých částech obce začal projevovat v roce 2018. Dnes se jedná zejména o oblasti Plachtína, Čestětína nebo část Doubravice. „Nejprve jsme si nechali udělat průzkum zdrojů. Zaměřovali jsme se na ty do hloubky 15 metrů, aby bylo možné vybudovat studnu s metrovým průměrem, která bude vodu akumulovat,“ popisuje starosta Jiří Křemenák.

V Nečtinech vznikly čtyři vrty. Nyní probíhají zkoušky kvality vody a měří se vydatnost zdrojů. Až budou potřebné údaje, dostane se záležitost k projektantovi. „Aby vymyslel, jak dál s vodou naložit,“ líčí Křemenák.

V Nečtinech mají čtyři vrty, teď probíhají zkoušky kvality vody

Při srážkách v posledních týdnech se dříve vyschlé studny v obci sice znovu zaplnily, ale starosta si uvědomuje, že to nemusí být na dlouho. „Myslím, že je hodina dvanáctá na to, abychom se těmi opatřeními zabývali,“ konstatoval.

Starosta se domnívá, že ještě letos by tedy mohlo být reálné alespoň provizorně zajistit pro obyvatele problematických míst užitkovou vodu.

Důsledky sucha komplikují rovněž život některým obyvatelům Horní Lukavice na jižním Plzeňsku. Starosta Pavel Rádl potvrdil, že nedostatek vody je v obci akutní problém. „Lidem vyschly studny. Týká se to zhruba třiceti domácností. Každý se to snaží řešit sám a většinou chtějí vrty,“ sdělil starosta.

Horní Lukavice měla zájem napojit se na vodovod v sousedních Chlumčanech. Tam ale lidé z vedení obce narazili na nesouhlas zastupitelů. V reakci na odmítnutí tedy zástupci Horní Lukavice zadali průzkumný sto metrů hluboký hydrogeologický vrt. „Abychom zjistili, jakou by měl vydatnost a jak kvalitní vodu,“ sdělil Pavel Rádl.

V Horní Lukavici vyschlo asi třicet studní

Starosta nicméně uvedl, že se na krajském úřadu dozvěděl, že Chlumčany jeho obec na vodovod připojit musí, pokud to vydatnost zdroje dovolí.

Starostka Chlumčan Vladimíra Štejrová tvrdí, že než sousední obci něco slíbí, musí se prověřit, zda místní zdroj má vody dost. To bude trvat dva týdny. „Pokud kapacita dostačuje, je obec Chlumčany ze zákona povinna Horní Lukavici napojit,“ prohlásila.

Starosta Horní Lukavice řekl, že v uplynulém týdnu se záležitost hodně pohnula dopředu. „Najednou to jde. Myslím, že je tak osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že napojení na vodovod dobře dopadne,“ odhaduje.

Pavel Rádl se domnívá, že i v tom případě by si jeho obec vlastní průzkumný vrt měla nechat udělat. Prý pro případ, kdy by byl zapotřebí záložní zdroj k posílení. Starosta nyní předpokládá, že do tří let by Horní Lukavice měla být na vodovodu ze sousední obce napojená.