O cukroví od pekařů je zájem i v době epidemie, koupit lze i celozrnné druhy

V pekárně a cukrárně U Marka v Plzni mají zatím vánočního cukroví objednáno stejně jako loni - celkem 1 600 kilogramů, cukrárna a kavárna Beruška v Plzni hlásí zvýšení zájmu.



„Minulý rok jsme prodali 600 kilogramů cukroví, letos jsme se obávali menšího zájmu, ale už nyní víme, že to bude naopak. Cukroví budeme vyrábět minimálně o sto kilogramů více než minulý rok,“ uvedla vedoucí prodejny Lucie Kopecká.

Loni byl prý největší zájem o dva tradiční druhy - vanilkové rohlíčky a linecké kytičky, letos ale lidé sází na nugátové rohlíčky a čokopovidlové kytičky, což jsou novinky z minulého roku.



„Lidé zkrátka mají rádi tradici i novinky, proto každý rok zařazujeme nové druhy,“ líčí Lucie Kopecká.

Že je největší zájem o tradiční typy cukroví, potvrdila i majitelka provozovny U Marka v Plzni Vlasta Václavíková. „Stálí zákazníci, kteří od nás berou cukroví dlouhodobě, si vezmou tradiční druhy, ale ještě se ptají na novinky, aby si Vánoce zpestřili,“ doplnila.

Cukráři se už nebojí ani celozrnného cukroví

Beruška i provozovna U Marka se nebrání ani cukroví, které je symbolem zdravého životního stylu. I proto má Beruška v nabídce celozrnné rohlíčky s karamelovým krémem, Vlasta Václavíková zase špaldové celozrnné cukroví a celozrnné s chia semínky.

„Zajímá se o to ale jen určitá sorta lidí, ti, kteří mají rádi tradiční cukroví, říkají, to je moc zdravé, to nechceme,“ přiblížila majitelka.



V Berušce prý přemýšlejí o tom, že příští rok zařadí dva druhy low carb neboli nízkosacharidového cukroví. „To je dnes hodně moderní trend, kdy se používá sladidlo xylitol z březové kůry,“ přiblížila paní Lucie.

Zatím je to podle ní jen ve stadiu úvah, protože nápad má i odvrácenou stranu, cena by se kvůli nákladnějším surovinám mohla dostat až k tisícikoruně za kilogram, zatímco dnes Beruška prodává cukroví maximálně za 690 korun, minimálně za 490, u Marka se ceny pohybují od 500 do 820 korun.

Cukroví podle internetu i receptů prababiček

A protože se potvrdilo, že lidé mají rádi změnu, Beruška každý rok zařazuje dva nové druhy. Dva druhy cukroví, které se prodávaly nejméně, naopak vyřadí. „Příští rok do nabídky zřejmě zařadíme tvar srdíčka, náplň možná ořech a rum, ale stále rozmýšlíme,“ vypráví paní Lucie se svou kolegyní, cukrářkou Marcelou Němcovou, která v Berušce cukroví peče dvacet let.



„Naše majitelka také hledá recepty na internetu, zdrojem je i web Pinterest, ten je hodně moderní a zajímavý, nové druhy zkoušíme péct v lednu, protože je to období slabší na zákazníky a máme tedy víc času,“ vypráví paní Marcela.

Ona sama prý má ale nejraději staré recepty svých předků včetně babiček a prababiček. „Protože u nás se hodně peklo, moje babičky i prababičky byly v tomto hodně zdatné,“ líčí paní Marcela.



Podle ní je pečení cukroví velká alchymie, protože do hry vstupují i takové překážky, jako je různá kvalita másla, která může výsledný efekt hodně nabourat.

„Těsto se pak třeba rozpadá. Máslo totiž dříve bylo jiné než nyní, před dvaceti, třiceti lety bylo kvalitnější. Teď se musíme vypořádat s tím, že je nastavované rostlinným tukem, recept se pak tomu musí přizpůsobit. Másla se tam třeba musí dát víc, s tím si musí člověk pohrát,“ vypráví paní Marcela, která se chodí inspirovat i ke konkurenci. „A konkurence je opravdu velká,“ přiznává.

A jak cukrárna zákazníky láká? „Každým rokem začátkem listopadu připravujeme ochutnávkové vzorkové krabičky, kde máme všech 13 druhů, a zákazníci pak objednají druhy, které jim chutnaly,“ popsala.



Někdo si pak přijde třeba jen pro dva druhy a od každého chce dvě kila, někdo si koupí připravené krabičky od 250 gramů do tří kilogramů, kde jsou všechny druhy namíchané. U Marka mají v nabídce přes 60 druhů.