V naší armádě velí hodně tajných špionů z Ruska, říká Ukrajinka žijící v Česku

Sledujete, co se děje na ukrajinsko-ruských hranicích?

Snažím se to stále sledovat. Mám tam rodiče, bráchu. Názor Ukrajinců je, že Putin potřebuje dostat na zadek.

To si myslí většina Ukrajinců?

Lidé, kteří jsou informovaní, a nejsou prorusky naladění. Ale i tady mám kamarádky z Ukrajiny, které jsou prorusky naladěné. Jedna mi říkala: „To je hrozné, co se tam děje, Amerika tam tahá zbraně a vojáky.“ Já odpovídám, jestli ví, že válku s Ruskem už máme osm let a zemřelo tam přes 15 tisíc Ukrajinců. Tohle není začátek války, to je jen její eskalace.