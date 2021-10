Soud musel po viníkovi tragického požáru pátrat, pak mu potvrdil čtyři roky

Plzeňský okresní soud poslal seniora loni v září do vězení na čtyři roky. S rozsudkem nebyl spokojený ani obžalovaný Milan Nosek, ani státní zástupce.

Milan Nosek se ale dvakrát k odvolacímu řízení nedostavil. Z pražské ubytovny v Dejvicích ho vyhodili, protože měl s ostatními konflikty pod vlivem alkoholu. A nikdo nevěděl, kde se zdržuje.

Vypátrat se ho podařilo v psychiatrické léčebně v Praze, kde je momentálně umístěný. Do soudní síně v Plzni ho přivezli policisté v úterý a senior si znovu vyslechl stejný rozsudek jako loni, tedy čtyři roky nepodmíněně.

Požár, při kterém uhořela šestadvacetiletá žena a dalších 12 lidí se zranilo, vypukl 11. září 2018. Podle rozsudku za něj mohl Nosek. Omylem ráno podle rozsudku shodil svíčku z televize na zem a od ní vzplály letáky na zemi.

Celá ubytovna lehla popelem. Obžalovanému hrozilo až 10 let vězení za obecné ohrožení z nedbalosti.

Senior stále odmítá, že by požár způsobil on. „Svíčku jsem měl zapálenou večer, když nesvítilo světlo. Ale když jsem si šel lehnout, tak už ne. Ráno jsem se probudil a na chodbě všichni běhali. U mě požár nevypukl. Chtějí to na mě hodit,“ tvrdil Nosek.

V plzeňské čtvrti Karlov hasiči likvidují požár ubytovny (11. 9. 2018)

11. září 2018

Podle ostatních z ubytovny byl senior nepříjemný a protivný člověk. V jednolůžkovém pokoji na ubytovně žil několik let. Na podlaze měl rozložené noviny a letáky, rozvěšené dámské kalhotky a protože v místnosti nevětral, pokoj značně zapáchal. Senior prý močil do kbelíku, který pak vyléval ve společné kuchyňce do dřezu.

Správci ho chtěli vyhodit. Jen to neudělali z hodiny na hodinu. Rozhodli se, že mu ještě na další dva měsíce dají šanci.

Policisté vyhlásili pátrání po seniorovi už loni v květnu, kdy se jim ho nepodařilo předvolat k soudnímu jednání. Nakonec se muž, který pobýval mezi bezdomovci, po několika dnech přihlásil sám.

Za požár ubytovny dostal muž u soudu čtyři roky (25. 9. 2020)