Soudu se nedaří uzavřít případ uhořelé ženy z ubytovny, hledá obžalovaného

S rozsudkem kromě Noska nebyl spokojen ani státní zástupce, který původně pro seniora navrhoval přísnější trest.

Při požáru uhořela šestadvacetiletá žena, která včas nenašla cestu z ohnivého pekla. Dalších 12 lidí se zranilo. Někteří velmi těžce, když v zoufalství skákali z oken v patře budovy.

Senior, který si loni k soudu nosil veškerý svůj majetek ve dvou velkých nákupních taškách, ještě před měsícem žil na ubytovně v pražských Dejvicích.

„Policie České republiky poslala těsně před zahájením odvolacího jednání zprávu, že obžalovaného k soudu nepředvedou, protože se na ubytovně nezdržuje,“ četla dokument předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Plzni.

Jak vyplynulo ze zprávy probačních úředníků, Nosek se musel 24. srpna z ubytovny vystěhovat.



„Kvůli opakovaným konfliktům pod vlivem alkoholu musel opustit ubytovnu v Praze Dejvicích,“ uvedli lidé, kterým se má Nosek pravidelně hlásit.

Protože nikdo neví, kde teď senior je, a zmařil už druhé jednání soudu, je možné, že na něj soud vydá zatykač.

Podle rozsudku z loňského září Nosek zavinil 11. září 2018 tragický požár. Omylem ráno podle rozsudku shodil svíčku z televize na zem, od ní vzplály letáky na zemi.

„Svíčku jsem měl zapálenou večer, když nesvítilo světlo. Ale když jsem si šel lehnout, tak už ne. Ráno jsem se probudil a na chodbě všichni běhali. U mě požár nevypukl. Chtějí to na mě hodit, ale budou to muset dokázat. Já to nebyl,“ odmítal vytrvale vinu.

Svědkové ale i před soudem uvedli, že kouř a oheň šel z jeho pokoje. „Soused viděl obžalovaného, jak něčím mává a snaží se oheň uhasit. V objektu bylo zakázáno používat otevřený oheň, což obžalovaný porušil,“ odůvodnila loni nepravomocný trest soudkyně Okresního soudu Plzeň-město.

Muži za obecné ohrožení z nedbalosti hrozilo až 10 let vězení. Ubytovna lehla popelem a škody přesáhly 30 milionů korun.

V plzeňské čtvrti Karlov hasiči likvidují požár ubytovny (11. 9. 2018)