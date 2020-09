Mrtvá žena a dvanáct zraněných, za požár ubytovny dostal muž čtyři roky

Soud uznal Milana Noska vinným z obecného ohrožení z nedbalosti. Ohrožen byl až desetiletým vězením.



Obžalovaný však vinu odmítá. „Svíčku jsem měl zapálenou večer, když tam nesvítilo světlo. Ale když jsem si šel lehnout, tak už ne. Ráno jsem se probudil a na chodbě všichni běhali. U mě požár nevypukl. Chtějí to na mě hodit, ale budou to muset dokázat,“ řekl v závěrečné řeči.

Dodal, že je starý chlap, nemá peníze a na ubytovně žil rád. „Nevím, proč bych to dělal. Já to nebyl,“ prohlásil Nosek.

„Jestliže obžalovaný tvrdí, že u něj požár nevznikl a že se šel na chodbu podívat, co se děje, není to pravda. Svědkové uvedli, že kouř a oheň šel z jeho pokoje. Soused potvrdil, že otevíral dveře do pokoje obžalovaného, ale ty byly zabarikádované ledničkou. Viděl obžalovaného, jak něčím mává a snaží se oheň uhasit. V objektu bylo zakázáno používat otevřený oheň, což obžalovaný porušil,“ odůvodnila soudkyně.

Dodala, že kdyby byly protipožární dveře mezi jednotlivými bloky dvoupodlažní budovy uzavřeny, oheň by se tak rychle nešířil a k tragédii by pravděpodobně nedošlo. Nikdo z ubytovaných včetně Milana Noska je ale nezavíral.

Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.



Hasiči vyjížděli k tragickému požáru ubytovny v Plzni na Karlově 11. září 2018 ráno. Podle závěrů vyšetřovatelů požár vypukl v pokoji, kde spal obžalovaný.



Na televizi měl postavenou hořící svíčku, kterou omylem shodil na zem, kde byly letáky. Ty okamžitě vzplály.

Plameny se rychle rozšířily po celém objektu, kde v té době bylo 42 lidí. Při požáru se zranilo dvanáct lidí, dva z nich byli hasiči.

Většina zraněných utrpěla popáleniny prvního a druhého stupně a nadýchali se zplodin. Někteří utrpěli také poranění dolních končetin a pánve, když se snažili zachránit skokem z okna.

Plameny popálily také Milana Noska, který nahý vyběhl ven. Druhý den našli vyšetřovatelé na spáleništi torzo těla šestadvacetileté ženy, která v době požáru spala.

Milan Nosek byl podle svědků protiva a podivín. V jednolůžkovém pokoji na Karlově žil několik let. V místnosti měl pověšené dámské kalhotky, na podlaze nepořádek, nevětral, všude byl silný zápach moči. Senior prý močil do kbelíku, který pak vyléval ve společné kuchyňce do dřezu.

V plzeňské čtvrti Karlov hořela ubytovna (11. 9. 2018)

11. září 2018

Správci ho chtěli vyhodit, ale neudělali to hned. „To byla osudová chyba,“ řekl spolumajitel bývalé ubytovny Luboš J.

Milan Nosek žil dlouhou dobu mezi bezdomovci. „Občas se napiju, ale problém s alkoholem nemám. Pletu si dny, jsem zmatený, špatně vidím a slyším a mám zdravotní problémy,“ uvedl již dříve u soudu senior a k tragickému požáru se odmítl vyjádřit s tím, že mu není dobře.

Požár způsobil škodu vyčíslenou na téměř 30 milionů korun. Majitelům objektu vznikla škoda přes 21 milionů, další škoda vznikla na vybavení a na vozidlech.