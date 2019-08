VIDEO: V Plzni začaly jezdit klimatizované tramvaje, zatím jsou jen tři

14:13 , aktualizováno 14:13

Cestujícím v plzeňských tramvajích se uleví. Alespoň některým. Do ulic totiž vyrazily tři nové plně klimatizované vozy. Do konce roku by jich mělo po městě jezdit celkem devět. Nasazovány budou zejména na linku číslo 1.