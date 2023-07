Porodnice ve Stodě rodičky nepřijímá, chybějí jí dětští lékaři

Debata o uzavření jedné ze tří porodnic Nemocnic Plzeňského kraje se minulý týden dostala na jednání krajského zastupitelstva. Karlovarský a Jihočeský kraj pediatry motivují, dělejte to také, padaly výtky opozice. Například Jihočeský kraj totiž poskytuje pediatrům náborový příspěvek 1,5 milionu korun.

Nedostatkem vyprovokovaní pediatři už se službami požadují i 250 tisíc korun měsíčně. Kdyby tedy nemocnice kývla na takový plat, ozvali by se lékaři jiných oborů, že chtějí stejné ohodnocení.

„My jsme měli v plánu do konce roku 2022 vypracovat motivační systém pro získávání lékařů do krajských nemocnic. Systém ale hotový není,“ uvedla bývalá hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová z ODS, tedy ze strany, která se po převratu ve vedení hejtmanství v únoru loňského roku dostala do opozice a nejen ODS nahradilo ve vedení kraje hnutí ANO.

Někteří pediatři neberou povolání jako poslání

Podle Mauritzové motivací nemusí být jen peníze, ale i kvalitní a přátelské pracovní prostředí či nabídka bytů. Je podle ní třeba jednat i se starosty a zeptat se jich, jak jsou schopni přispět k tomu, aby pediatři do nemocnic nastoupili. „Se zabezpečením dětských lékařů bych měla jako hejtmanka problém i já, ale je to věc, kterou je třeba řešit,“ sdělila.

Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř z ANO Mauritzové oponoval, že pobídky nezabírají. „Pediatři mají zájem žít ve velkých městech. Někteří zaměstnání neberou jako poslání, ale jako komerční věc. Když lékaře nemám a vedle mám německé nemocnice s lepším finančním ohodnocením, tak si ho, paní docentko, můžu akorát nakreslit. To je nalhávání si, že jsme schopni to ovlivnit,“ sdělil Záhoř.

V této chvíli je podle něj řešení na straně ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Lenka Havlasová z VZP, která je ředitelkou Regionální pobočky Plzeň pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, uvedla, že situaci ve Stodské nemocnici řeší VZP společně s vedením kraje i vedením nemocnice. Na stole jsou některé návrhy, které se nyní vyhodnocují. Upozornila, že nedostatek pediatrů je problémem celé České republiky. „Situace eskalovala právě nyní o prázdninách, protože kvůli dovoleným lékařů nemocnice nejsou schopné zajistit služby,“ sdělila.

Podle hejtmana Rudolfa Špotáka z Pirátů je částečným řešením taková změna zákona, aby bylo možné ve větší míře využít zahraničních lékařů. „Jako Česká republika toho ale nejsme schopni, a pak následky padají na bedra zřizovatelů, ať už jsou to kraje či města. Ale jisté je, že za zdravotní péči jsou v České republice zodpovědné zdravotní pojišťovny. Nikoli ten, kdo zdravotnické zařízení zřizuje,“ konstatoval Špoták.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais z Pirátů sdělil, že management Stodské nemocnice dostal jasné zadání sehnat pediatry, na čemž dlouhodobě pracuje. „Tento úkol má představenstvo splnit do 10. srpna, ale nemůže to být na úkor jiných krajských nemocnic, tedy tak, že lékařům nabídnou víc peněz. To by si nemocnice lékaře navzájem přetahovaly,“ uvedl Hais, který zastupitele ujistil, že cílem vedení kraje není jakoukoli ze čtyři krajských akutních nemocnic přetvořit na nemocnici následné péče.

14. prosince 2015

„Na nalezení pediatrů pracuji intenzivně od jara,“ nastínil ředitel nemocnice Daniel Hajšman. Naděje, že se dva potřební lékaři najdou, je podle něj ale velmi malá. „Na trhu totiž nejsou pediatři, kteří by byli ochotni sloužit. Někteří lékaři už chtějí 250 tisíc měsíčně včetně služeb,“ uvedl s tím, že se jedná o neúnosnou částku, kterou by ve finále mohli chtít i další lékaři. Hajšman ale přiznal, že Stod má kvůli Tachovsku, kde není nemocnice, velké spádové území, takže porodnice je zde potřebná.

Porodů zde loni proběhlo 294, ale s ohledem na to, že jejich počty budou podle odhadů v budoucnu klesat, není prognóza porodnice úplně růžová.