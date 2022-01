Zubní pohotovost v Plzni zahlcují pracovníci z ciziny, chybí i lékaři

Plzeňský kraj společně s městem, EUC klinikou a stomatologickou komorou připravuje nápravu současného stavu.

„Analýza, kterou si nechala zpracovat EUC klinika, ukázala, že 70 procent osob vyžadujících ošetření bylo z řad agenturních pracovníků z ciziny a lidí, kteří nemají svého stomatologa,“ konstatoval Plzeňský kraj.

Pouze 30 procent bylo z řad klientů zdravotních pojišťoven, kteří jsou u stomatologa registrovaní. Situaci ještě komplikovala opatření proti šíření nákazy covid-19, kdy museli lidé stát v dostatečné vzdálenosti od sebe a v čekárně mohlo být jen osm osob,“ popsala hejtmanka Ilona Mauritzová.

Zástupci kraje, města Plzně, EUC kliniky a stomatologické komory se nyní shodli, že základem je motivovat zubní lékaře, aby zubní pohotovost i primární péči chtěli provozovat.

Zubařů je dost, jen v Plzni je jich 191

„Víme, že zubní lékaři, kterých máme v Plzeňském kraji více než 300 a jen v Plzni 191, nechtějí pohotovostní služby ve svých ordinacích vykonávat, že se nehlásí do vypsaných výběrových řízení, ale rezignovat na zlepšení současného stavu nechceme,“ dodala hejtmanka.

Možnou cestu vidí kraj ve spolupráci s městem Plzní, na jejímž území pracuje nejvíc zubních lékařů, ve spolupráci s velkými firmami, které by přispívaly na zajištění těchto služeb pro agenturní pracovníky nebo by ve svých podnicích samy zřídily ordinaci zubaře.

Možností je i vznik samostatné ordinace pro zahraniční pracovníky na území města Plzně. Zainteresovaní tedy vypracují společně projekt, který by situaci pomohl řešit.

„Projednám se svými kolegy ve stomatologické komoře návrh řešení, projekt doplníme v odborné rovině,“ sdělil Jan Netolický, předseda Oblastní stomatologické komory Plzeň.

Na posílení zubní ambulance není personál

Náměstek primátora města Plzně David Šlouf prohlásil, že město je připraveno podat pomocnou ruku třeba v podobě nalezení nebytových prostor pro zřízení ordinace pro výkon zubní pohotovosti, nájemních bytů pro nábor zubních lékařů anebo nalezení zahraničního zubního lékaře. „Přispět může město i finančně,“ dodal Šlouf.

Ředitel EUC kliniky v Plzni Jan Šlajs uvedl, že do projektu přispěje daty z provozování zubní pohotovosti a primární péče na EUC klinice. „Navrhneme systémové řešení, neboť si uvědomujeme, že péče o zahraniční pracovníky v Plzni a v celém kraji je pro zaměstnavatele důležitá a nesmíme na ni rezignovat,“ řekl.

Na otázku, jestli by byla EUC klinika ochotná posílit zubní ambulance o další lékaře, aby odchytila zahraniční pracovníky, kteří zahlcují zubní pohotovost, ředitel odpověděl, že v tuto chvíli není kapacita, a to jak prostorová, tak ani personální.

„Vyřešit by to měl připravovaný projekt,“ dodal s tím, že na pohotovosti slouží 15 lékařů a 18 sester, z toho čtyři stomatologové z EUC kliniky, ostatní jsou lékaři z terénu.

Současná zubní pohotovost byla v kraji nastavena v roce 2021, kdy proběhlo zadávací řízení na jejího poskytovatele. Do výběrového řízení se ale přihlásila pouze EUC klinika. S ní také byla uzavřena smlouva na léta 2021 až 2023. V pracovní dny zde lékaři slouží od 18 hodin do půlnoci a o svátcích a víkendech od šesti ráno do 18 hodin.

Dále je v kraji lékařská pohotovost zajištěna v okresech Klatovy a Domažlice v soukromých ordinacích zubních lékařů. Řídí se podle rozpisu služeb, který stanoví Oblastní stomatologická komora Klatovy. Služby jsou poskytovány o svátcích a víkendech od osmi do 12 hodin. Na všechny pohotovosti finančně přispívá kraj.