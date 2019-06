Kvůli mobilu zapálil ředidlo pod autem se spícími lidmi, viní muže žalobce

„Měl jsem prasklý displej u mobilu. Chodil jsem po kempu a ptal se lidí, kdo mi ho rozbil. Byl jsem přesvědčenej, že ti kluci mi na mobilu něco namačkali. Chtěl jsem po nich přiznání. Ti se mi vysmáli. Podle toho, jak se chovali, jsem usoudil, že to jsou oni. Byl jsem o tom přesvědčený. Přemýšlel jsem, jak se jim pomstím. Chtěl jsem jim očoudit auto a stany,“ prohlásil Kozler před soudem.

K činu se podle obžaloby odhodlal 6. července 2017 mezi čtvrtou a půl šestou ráno, kdy mladíci vlezli do stanů a auta, aby se tam vyspali. Obžaloba mu klade za vinu, že vzal plechovku s ředidlem, kterou měl v maringotce u nářadí, a rozlil rozpouštědlo mezi oba stany a ještě pod auto.

Pak zapálil tyčinku na čistění uší a hodil ji do rozlité hořlaviny pod autem, ve kterém spali dva z mladých mužů.

„Nejdřív jsem si říkal, že bych jim u auta propíchal kola. Ale to by pak nemuseli odjet. Celou noc jsem nad tím přemýšlel, asi jsem i na chvíli usnul. Když jsem ředidlo rozlejval, domníval jsem se, že jsou ve stanech. Chtěl jsem, aby měli zničené a očouzené věci, když já měl rozbitý mobil. Myslel jsem, že to mám pod kontrolou. Počítal jsem s tím, že je ten oheň vzbudí a uhasí si ho. Stany by hořely pomalu, jsem o tom přesvědčený. Nechtěl jsem nikomu ublížit,“ řekl Kozler.

Než přijeli policisté, muž se ke všemu přiznal

Jedním z poškozených je sedmadvacetiletý Adam B. V tábořišti u Berounky spal na nákladové ploše pick-upu, nad kterou měl nataženou plachtu.

„Slyšel jsem divné zvuky u auta. Vysoukal jsem se ven, pod autem už hořelo. Plameny byly do půl metru, dosahovaly k nádrži. Vzbudil jsem Jirku. Ten mi hodil mikinu a oheň se podařilo uhasit. Když jsem vylézal zpod plachty, viděl jsem jen nohy člověka, jak mizí za rohem,“ popsal Adam B.

Rozlité ředidlo mezi stany Kozler zapálit nestačil. Řekl, že se po kempu už pohybovali lidé.

Mladí muži pak šli za Kozlerem do maringotky. „Viděl jsem, jak se v maringotce přikrývá a dělá, že spí. Kluci se dohadovali, jestli zavolají policisty. Než přijeli, přiznal se nám. Řekl, že to udělal, protože jsme mu rozbili telefon. Přišlo mi to absurdní. Bylo štěstí, že jsem tehdy tvrdě nespal,“ vzpomínal Adam B.

Kozler před soudem uvedl, že když ještě před příjezdem policistů ukázal lidem z obsluhy kempu svůj mobil, dozvěděl se od nich, že displej mohl prasknout i vedrem. Soud pokračuje výslechy svědků a znalců.