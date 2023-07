Kryl fiktivní výkony chirurga, rozhodl soud o bývalém šéfovi pojišťovny

Čtení velkého množství skutků ve výroku rozsudku totiž předsedkyni senátu zabere dva dny.

Podle žalobce předal devětašedesátiletý Josef Cibulka soukromému chirurgovi Zbyšku Urbanovi osobní údaje části pojištěnců, u kterých pak lékař vykazoval od roku 2005 do roku 2012 fiktivní zdravotnické výkony. Škoda přesáhla 50 milionů korun.

Případ vysávání desítek milionů korun ze zdravotní pojišťovny projednávají soudy už několik let. Původně byl v kauze obžalovaným jen lékař Zbyšek Urban z Plzeňska, který provozoval několik ordinací. Podle obžaloby pojišťovně vykazoval péči o pacienty i u nich doma.

Na podzim 2016 soud uznal lékaře vinným z podvodu a poslal jej na sedm let do vězení. Když jeho odvolání řešil Vrchní soud v Praze, lékař přišel s verzí, že o všem ředitel pojišťovny Cibulka věděl.

Zbyšek Urban u soudu vypověděl, jak Cibulkovi v obálkách nosil nejdříve 100 tisíc korun jednou za čtvrt roku, později každý měsíc, a před provalením případu už přinášel každý měsíc 200 tisíc korun. Dále uvedl, že řediteli pojišťovny zaplatil v Plzni byt i s vybavením, platil mu zahraniční dovolené, útratu v restauracích. Soud verdikt zrušil a případ vrátil do Plzně.

V září 2018 soudci v Plzni kauzu znovu otevřeli. Kromě lékaře Urbana byl tak nově obžalovaným i Cibulka.

„Jeho jednání mě rozhodilo, já ho bral jako slušného člověka. Snažil se do toho zatáhnout více lidí, aby vinu rozmělnil,“ řekl již dříve u soudu Cibulka.

V průběhu původního procesu ale Zbyšek Urban zemřel a jeho případ tak soud zastavil.

V létě 2020 měli soudci naplánovaný rozsudek. Cibulka se první den dozvěděl, že je vinen, ale kvůli popisování jednotlivých skutků se soudci nedobrali až k výši trestu.

Další den obžalovaný u soudu chyběl, po kolapsu skončil v nemocnici. Bez něj soudci nemohli pokračovat ve vyhlašování verdiktu. Vyhlášení rozsudku tak skončilo až v lednu 2021, to už ovšem byl předseda původního senátu na jiném soudu. Cibulka byl potrestán pětiletým trestem.

Po jeho odvolání pražský soud rozsudek zrušil a vrátil spis do Plzně. „Je nereálné, abych švindloval. Nemohl jsem ovlivňovat ani kontrolní činnost, to bych musel za každým revizním lékařem. To si vůbec nedokážu představit. To by se hodně rychle provalilo,“ tvrdí od počátku Cibulka, který vinu popírá.