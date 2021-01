Za podvody s fiktivními výkony dostal bývalý šéf zdravotní pojišťovny pět let

„Obžalovanému byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře pět let a rovněž peněžitý trest ve výši 1,5 milionu korun,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná. Rozsudek není pravomocný.

Krajský soud uznal pětašedesátiletého bývalého ředitele plzeňské pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Josefa Cibulku vinným z podvodu už loni v srpnu.



Při vyhlašování rozsudku, které bylo kvůli rozsahu skutků naplánováno na tři dny, ale Cibulku postihly zdravotní potíže a skončil v nemocnici. Bez jeho souhlasu nebylo možné v hlavním líčení pokračovat.

Spis má desítky tisíc stran

Jednání bylo proto odročeno na neurčito a vyhlášení rozsudku bylo dokončeno až tento týden v pondělí.

Případem, jehož spis obsahuje desítky tisíc stran, se soudy zabývaly přes čtyři roky. Podle žalobce předal Cibulka soukromému chirurgovi Zbyšku Urbanovi osobní údaje části pojištěnců, u kterých pak lékař vykazoval od roku 2005 do roku 2012 fiktivní zdravotnické výkony. Škoda přesáhla 50 milionů korun.

Nejdřív státní zástupce obžaloval Urbana, kterého vinil z toho, že podvodem připravil zdravotní pojišťovnu o mnoho milionů.



Když byl lékař na podzim roku 2016 odsouzen k sedmi letům vězení, začal u odvolacího soudu popisovat propojení s šéfem pojišťovny.

Vypověděl, jak Cibulkovi v obálkách nosil nejdříve 100 tisíc korun jednou za čtvrt roku, později každý měsíc, a před provalením případu už přinášel každý měsíc 200 tisíc korun. Dále uvedl, že řediteli pojišťovny zaplatil v Plzni byt i s vybavením, platil mu zahraniční dovolené, útratu v restauracích.

Po této výpovědi policie začala stíhat i Cibulku a případ se vrátil k okresnímu soudu.

„Je nereálné, abych švindloval. Nemohl jsem ovlivňovat ani kontrolní činnost, to bych musel za každým revizním lékařem. To si vůbec nedokážu představit. To by se hodně rychle provalilo,“ tvrdí od počátku Cibulka, který vinu popírá.

Oběma obžalovaným hrozily až desetileté tresty. Trestní stíhání Zbyška Urbana soud v roce 2019 zastavil, protože lékař zemřel.