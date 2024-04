Dýchací potíže miminka řešila podle internetu, za jeho smrt dostala šest let

Za ublížení na zdraví hrozilo mladé matce pět až deset let vězení.

Tragédie se odehrála 24. února 2022 v Plzni. Malý Dominik začal mít potíže s dýcháním během dopoledne. Jeho matka si vyhledala na internetu informace, které souvisely s dýcháním novorozenců, a dospěla k závěru, že potíže spočívají v tom, že chlapci zaskočilo mléko. Našla si, co má dělat, aby dítě vyzvrátilo část potravy, která mu ztěžuje dýchání, a postupovala podle návodu na internetu.

„Nicméně jeho zdravotní stav se nezlepšil. Nadále se zhoršoval, opakovaně ve stále kratších intervalech docházelo k zástavě dechu, o čemž obžalovaná věděla, neboť nezletilý byl připojen k monitoru dechu,“ uvedla žalobkyně Věra Brázdová.

I přesto žena nadále na zástavu dechu reagovala stále stejným způsobem. Záchrannou službu nezavolala, protože se bála, že by jí Dominika kvůli špatné péči odebrali. Podle Brázdové si ale musela být vědoma toho, že nezajištěním lékařské pomoci může dítěti ublížit.

„Otočila jsem ho na bříško a bouchala do zad“

Záchranku podle obžaloby přivolala až v pět hodin odpoledne, kdy došlo k celkovému kolapsu vitálních funkcí dítěte a přivolaný lékař už mohl pouze konstatovat smrt. Příčinou byl otok mozku při jeho pohmoždění.

Jak miminko k úrazu přišlo, obžalovaná neví. „Začalo mu být špatně po krmení. Hledala jsem na internetu, jak mu pomoci, když dítěti zaskočí jídlo. Našla jsem tam, že ho mám otočit na bříško a bouchat do zádíček. Tak jsem to udělala a ulevilo se mu,“ řekla matka u soudu.

Obžalovaná i podle svědků odmítala přivolat záchrannou službu, když chlapec stále častěji přestával dýchat a modral v obličeji. Žena to vysvětlovala strachem, že by jí odebrali nejen novorozence, ale i starší dítě, které v té době měla v péči.

Na otázku, proč hned po prvním zjištění problémů nevyhledala pomoc, odpověděla, že měla strach. „Že mi ho OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí, pozn. red.) vezme. On je takový. Mám dceru Natálku, kterou mi OSPOD už sebral, když měla modřinu na tváři a krvácení do očíčka. Pak se k tomu přiznal bývalý, že to byl on. Teď nevím, kde dcera je, nevychovávám ji. Mám zakázáno se k ní přiblížit,“ vysvětlovala žena, které se letos v lednu narodila další dcera. Ani tu nevychovává, je u otce. Podle ženy je to opět kvůli OSPOD, který si to nepřál.

Žena při výslechu na policii uvedla, že večer před úmrtím syna zakopla, když dítě nesla, a upadla s ním. Později to už nikdy nezopakovala.

Podle soudního lékaře Jana Krupičky je možné vysvětlit pádem dítěte na hlavičku poranění kosti lebky i otok mozku, který se stal dítěti osudným. „Poranění vznikla tupým násilím. Lze je vysvětlit tak, že dítě držela na ruce, zakopla a poškozený spadl na zem. Musel se udeřit do temene hlavičky,“ vysvětlil.

Znalec vyloučil, že by takové poranění dítěte vzniklo například běžným úderem o ohrádku postýlky. „Mohlo vzniknout úmyslným jednáním druhé osoby, třeba švihem s tělíčkem proti nějakému předmětu,“ uvedl znalec.

Matka novorozence léčila podle rad z internetu, dítě zemřelo (11. 3. 2024)