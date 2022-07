Ženě, která smrtelně zranila nechtěné dítě, soud snížil trest na 15 let

„Trestní řízení trvá delší dobu,“ prohlásil předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Michal Hodoušek.

Soud tak podle něj upravil trest tak, aby byl na samé spodní hranici trestní sazby. Zároveň se však podle něj ženina vina u soudu jednoznačně prokázala.

Znalci uvedli, že zranění dítěte nemohla být způsobena pouze při porodu ani se nestala později po odložení do babyboxu. „Zbývá jediná osoba, která měla možnost takto jednat,“ uvedl soudce.

Ženu soud poslal už v roce 2018 do vězení na 17 let, verdikt potvrdil i vrchní soud. Nejvyšší soud (NS) ale rozsudky zrušil a věc vrátil do Plzně.

Výhrady měl mimo jiné k výslechu zpracovatele posudku z oboru gynekologie. Protože ale jeho autor už není soudním znalcem, musel krajský soud loni jednání odročit a zadal vypracování nového posudku jinému soudnímu znalci. Po rozsáhlém dokazování ponechal ženě výši trestu stejnou.

Žena ze Slovenska byla podle rozhodnutí Nejvyššího soudu v lednu 2019 z vězení propuštěna. Podle NS předchozí soudy dostatečně neprokázaly, zda čin skutečně bez pochyb spáchala matka chlapce, chyběl přímý důkaz.

Předchozí soudy uvedly, že nikdo jiný než matka dítěte smrt nemohl způsobit. Obhajoba argumentovala, že zranění mohlo dítě utrpět po opuštění bytu, třeba až v nemocnici.

Z babyboxu novorozeně záchranná služba převezla do fakultní nemocnice, kde chlapeček po 36 hodinách zemřel na krvácení a otok mozku.