Botičky už téměř nedáváme, chci nás zbavit nálepek, vysvětluje nový šéf strážníků

Jaké byly první pocity, když jste po 38 letech skončil u PČR, musel složit zkoušky strážníka a pak jste se stal jejich velitelem?

Šok je hlavně v tom, že po 38 letech najednou nejste polda. Je v tom možná i určitá chlapská ješitnost. Jako polda jsem se cítil i po 1. lednu 2023, ale už jsem jím nebyl, byť práce u městské policie je velmi podobná. Překlopit se z policisty na strážníka trvá řadu měsíců. Policisté fungují podle služebního zákona, strážníci podle zákoníku práce, hodně věcí je úplně jiných. Děkuji lidem, kteří mi v prvních měsících pomáhali v rychlejším zorientování.

V jakém stavu byla městská policie, když jste ji přebíral?

Zajímají vás první pocity? Nepřišel jsme dělat revoluci, ale cítil jsem amatérismus a naopak mi chyběl punc větší profesionálnosti.

Našel jste příčiny?

Nastavil jsem si to tak, že jsem při nástupu 1. dubna 2023 udělal novou startovací čáru. Všem jsem řekl, jakou mám představu a že bych byl rád, kdybychom od té čáry šli všichni společně po nové cestě. Chtěl jsme větší samostatnost. Aby nečekali na to, že jim z vedení řekneme, co mají dělat, ale ať přijdou s vlastními nápady, aktivitami, iniciativou, aby jejich služebna nebo organizační článek fungoval co nejlépe a zároveň nejefektivněji. Máme rozpočet, se kterým musíme vystačit celý rok bez ohledu na to, jak drahý je benzín, kolik stojí energie i bezpečnostní opatření...

Petr Nováček věk 60 let

celý profesní život (38 let) pracoval u Policie ČR, velel například bezpečnostním opatřením při velkých akcích v Plzni, zakládal krajskou policejní pořádkovou jednotku

několik let měl na starosti uniformovanou policii plzeňského městského ředitelství policie

od policie odcházel v závěru roku 2022 z pozice náměstka krajského policejního ředitele pro ekonomiku

v závěru roku 2022, kdy už končil v PČR, uspěl mezi šesti uchazeči ve výběrovém řízení na nového velitele plzeňských strážníků

začátkem roku 2023 musel projít kurzem pro budoucí strážníky, po složení zkoušek na ministerstvu vnitra převzal 1. dubna 2023 velení Městské policie Plzeň

Chápu to tak, že se snažíte naroubovat to dobré z PČR do fungování městské policie?

Je to o organizaci práce, dokládání plnění úkolů, pravidelných poradách, na kterých se vše vyhodnocuje. Zásadní je trvalý informační tok z velení k poslednímu strážníkovi a od něj zpátky. Před rokem jsem si dal cíl, že chci mluvit s každým strážníkem. Opravdu jsem obešel a objel všechna pracoviště, mluvil se všemi zaměstnanci městské policie. Ptal jsem se, co je trápí, co jim vyhovuje, co by potřebovali pro zlepšení. Snažil jsem se jim zdůraznit, aby byli více policistou než úředníkem v uniformě.

Při tom jsem zjistil, že je poměrně zanedbaná jejich vybavenost. Po dohodě s radním a zastupiteli jsme investovali do balistické ochrany každého strážníka. Život a zdraví jsou nenahraditelné, jejich ochrana je zásadní. Možná je můj pohled částečně deformovaný i tím, že jsem u Policie ČR v Plzeňském kraji zakládal před mnoha roky pořádkovou jednotku. Nezastupitelný význam má pořádková jednotka i u strážníků, proto i oni potřebují pořádné a kvalitní vybavení. Zajišťování pořádku třeba na rizikových sportovních utkáních není nic jednoduchého.

Už několik vašich předchůdců tvrdilo, že chtějí strážníky viditelné v ulicích, kteří jsou partnerem a pomocníkem pro občana. Povede se to nyní?

Důležité je zlepšit jméno městské policie v očích veřejnosti a posílit pocit bezpečí ve městě. K tomu potřebujeme dostatek strážníků. Nemůžeme čekat, až se mladí zvednou od počítačů a přijdou se zeptat, jestli bychom je nechtěli. Proto jsme začali mladé sami oslovovat a vyhledávat i prostřednictvím sociálních sítí, větší prezentací práce i vybavení, vlastní náborovou kampaní. U plzeňské městské policie je řada lidí, kteří tu jsou přes 30 let, pamatují její úplné začátky.

Jak chcete mladé přesvědčit, když pro většinu lidí je strážník nasazovačem botiček a vybíračem pokut?

Krok číslo jedna je zbavit městskou polici takových nálepek. Je to běh na dlouhou trať. Jen na okraj, botičky už na auta téměř nenasazujeme. Za rok, co jsem tady, vidím, že se vnímání strážníků mezi lidmi začíná posouvat. Vím o lidech, kteří dříve měšťáky nemuseli, a teď strážníky vnímají jako ty, kterým zavolají nebo si přímo dojdou pro radu a pomoc.

Zastavili jste vlnu odchodů, která se zvedla za vašeho předchůdce, když chtěl do ulic poslat jednočlenné hlídky?

Vlnu odchodů se nám podařilo zastavit, i když ročně v průměru odchází kolem 10 lidí zejména kvůli vysokému věku nebo zdravotnímu stavu. Po posledních dvou čtvrtletních kurzech přibylo 21 nových strážníků. Pokud by se nám podařilo každý rok stav navýšit o 10 lidí, do tří čtyř let bychom mohli být v optimálním stavu.

K čemu máte asistenty prevence kriminality?

Pomáhají nám s uzavřenějšími komunitami. Máme asistenty z romského prostředí a od začátku války na Ukrajině a velkém přílivu uprchlíků jako asistenty i přímo Ukrajince, po čtyřech lidech z každé komunity. Projekt je částečně financovaný ministerstvem vnitra. Asistenti tu byli už před mým příchodem. Jsou prostředníkem mezi námi a komunitou, kterou znají, ze které pocházejí. Osvědčili se nám asistenti z obou komunit ve společné hlídce. Když jsme měli signály nespokojenosti z romské komunity kvůli údajně lepším dávkám poskytovaným uprchlíkům. Asistenti z obou komunit šli společně mezi ně. Vše jim vysvětlili. Popsali vlastní zkušenosti, realitu. Přesně tak to má být. Tím, že pocházejí přímo z komunit, berou je v nich jinak, než kdyby mezi ně přišel Čech, který má řešení takových problémů v popisu práce.

Říkal jste, že strážníci už téměř nenasazují botičky na auta. Co se stalo? Botičky nasazujeme v případě, kdy spáchá řidič přestupek s autem, které není registrované v ČR a my nemáme přístup do registrů nezbytných k řešení přestupku nebo jeho předání správnímu orgánu. Když je na autě botička, máme jistotu, že se přestupce ozve a věc bude možné řešit. U vozů registrovaných v ČR je to jednodušší. Pokud se nevyřeší přestupek hned na místě, strážník zadokumentuje jednání a ze speciálního mobilu přímo z místa vše odešle rovnou k vyřešení správnímu orgánu. Už v tom okamžiku případ dostává své číslo jednací.

Oznámení za stěračem je tedy upozorněním pro řidiče, že strážníci zadokumentovali přestupek?

Nejen pro něj. Nechceme, aby si lidé mysleli, že si hlídky hrají s mobilem a nic nedělají. Další důvod k lístečku za stěračem je, aby bylo na první pohled vidět, že přestupek je již v řešení. Strážníky může na špatně zaparkované auto upozornit další stěžovatel, na místo může přijít jiná hlídka. Na lístečku s textem o podezření na spáchání přestupku je i QR kód, takže řidič si může hned ověřit, že mu tam upozornění nedal nikdo ze srandy.

Plzeňané si už řadu let stěžují na víkendové noci na Americké třídě v centru Plzně, na rvačky, nepořádek a nezřízený život až do rána. Řešíte to?

Každý pátek a sobotu v noci posilujeme službu minimálně o jednu tříčlennou hlídku právě do téhle lokality. Společně s PČR se tam podílíme na bezpečnostních opatřeních. Máme zkušenosti, že většina večírků začíná někde na okrajích města a v noci se rozjaření lidé ve velkém přesunují právě do oblasti Americké v centru Plzně, kde v otevřených podnicích pokračují do třetí čtvrté hodiny ráno. Pokud společnost umožnila, že tam jsou podniky otevřené až do rána, přináší to tahle negativa.

Většina konfliktů jsou pošťuchovačky, výtržnosti, rušení nočního klidu. Loupeží, krádeží nebo případů bezprostředního ohrožení života či zdraví je z našich zkušeností pomálu. V téhle oblasti jsou navíc nainstalované detektory střelby, volání o pomoc a podobných projevů. Ideální je, když jsou doplněné o kamery, aby operační hned viděl, co se na místě děje, a podle toho adekvátně řešil situaci.

Častým tématem stížností v centru Plzně jsou bezdomovci. Usměrňujete je?

Podle našich odhadů žije v Plzni 400 až 500 lidí bez domova. Problémových z nich je asi dvacet. Na služebně Plzeň-střed máme vyčleněných osm strážníků, kteří se zaměřují speciálně na bezdomovce. Většinu znají jménem včetně jejich zdravotního stavu, vědí, odkud pocházejí. Strážníci vědí, že když narazí na bezdomovce, který přišel o doklady, má otevřené poranění, potřebuje oblečení, komu přesně z neziskových organizací zavolat. Za velký úspěch považuji, že se nám podařilo přesvědčit vedení městského obvodu Plzeň 3 a Správy veřejného statku města Plzně, že pro tyhle lidi zřídili v centru Plzně dvě chemické toalety. Nepředpokládám, že bychom do nich šli já, vy, nebo někdo z turistů v Plzni. Pro město ale mají obrovský význam, v centru Plzně se měsíčně nemusejí uklízet desítky kilogramů exkrementů. Městská policie teď má účinný nástroj, jak vymáhat dodržování pořádku i od těchto lidí. Potřebuješ si odskočit? Máš vyhrazené WC, jdi tam. Nikam jinam!

V minulosti se stávalo, že bezdomovec bez ostychu vykonal velkou potřebu třeba v sadovém okruhu v centru Plzně, a strážník na něj neměl téměř žádnou páku. Vždyť veřejná bezplatná WC v centru nejsou, na toaletu do restaurace ho téměř nikde nepustí. Do placených na náměstí Republiky bezdomovec nepůjde, ten si z vyžebraných peněz koupí rohlíky a levné víno.

Jste ve funkci rok. Přemýšlel jste nad tím, co by po vás jednou mělo zůstat v městské policii, až odejdete?

Jsem nespokojený vždycky, protože malý je ten, kdo malý má cíl. Cítím, že teď městská policie směřuje do letové hladiny, kterou si představuji, tedy větší viditelnost hlídek, větší pocit bezpečí, lepší vybavenost, zázemí pro strážníky i veřejnost. Říká se, že životnost velitele městské policie je od zastupitelstva k zastupitelstvu, v lepším případě od voleb k volbám. O sobě vím, že se vnitřně nezměním. A proto neřeším, kdo je z jaké politické strany. Vysvětlil jsem vedení města i zastupitelům, jak chci, aby městská policie fungovala a dělám pro to maximum.

