Někdo se mi asi naboural do počítače, říká muž souzený za dětské porno

Obžalovaný, kterému za fotky a videa neplnoletých dívek ve vyzývavých pózách hrozí až šestiletý trest, před soudem svoji vinu odmítl.

Argumentuje tím, že se mu mohl někdo nabourat do jeho telefonu a počítače. Soudní znalec ale konstatoval, že žádný škodlivý prostředek v počítači ani v telefonu nenašel.

„Skutky obviněného spočívaly v tom, že umístil závadové soubory na webovou službu Twitter, v jeho mobilním telefonu byly nalezeny další soubory, zčásti odpovídající těm na Twitteru,“ popsal v obžalobě státní zástupce Radim Gelner.

Podle spisu šlo o fotografie a videa, na nichž jsou dívky mladší 18 let ve vyzývavých erotických polohách včetně dívek oddávajících se orálnímu sexu. Některé soubory už byly smazané, ale soudní znalec z oblasti IT je dohledal. Na Twitter, kde měl obžalovaný založeno více účtů, vkládal podle spisu pornografii od 18. června 2017 do 29. ledna 2018.

„Celý život jsem bezúhonný, celý život jsem člověkem, který má respekt k zákonu, mám pevně stanovené hodnoty. Všichni se za mě postavili, včetně obchodních partnerů, včetně manželky, se kterou žiji 20 let. Ta je zkušená psycholožka a psychoterapeutka, která by si všimla, kdybych byl takovým člověkem, i obě mé děti za mnou stojí,“ sdělil soudu obžalovaný.

Postěžoval si na to, že kvůli zabavení důležitého pracovního počítače a telefonu přišel o příjmy ve výši čtvrt milionu korun.

Byl bych padlý na hlavu, něco takového dělat, tvrdí muž

Jeho emotivní projev trval více než půl hodiny. Kdyby ho soudce Boris Valový nezastavil s připomínkou, aby nevedl melodramatické projevy, ale vyjadřoval se ke skutkům, ze kterých je obžalován, zřejmě by jeho řeč trvala ještě déle.

„Vy řešíte soud, ale soud řeší vás. Vím, že se to vás a vaší rodiny dotklo, ale chci mít dost času k projednání případu,“ upozornil soudce obžalovaného.

„Je mi 60 let a v mém životě není náznak, že bych něco takového dělal, bytostně nesnáším nespravedlnost,“ poznamenal obžalovaný, který podotkl, že má velmi dobré IT dovednosti a byl by prý „padlý na hlavu“, kdyby na otevřený účet na Twitteru něco takového vkládal.



„Kdybych to chtěl dělat, zvolil bych jiné anonymní řešení. Navíc není známo, kdy k vložení obsahu došlo, nevíme kdy ani odkud,“ hájil se.

Nadhodil i to, že ke zneužití jeho počítače a telefonu mohlo dojít v Číně, kde byl na pracovní cestě a měl tam podezřelé problémy s technikou. „Došlo k výraznému zpomalení počítače, ten byl přitom poměrně dobře dimenzovaný,“ uvedl. „Jsou přece programy na vzdálený přístup,“ naznačil souzený muž.

Přiznal ale, že v některých věcech obezřetný nebyl. „Měl jsem u tří e-mailů identické heslo, to jsem podcenil,“ sdělil obžalovaný.



Jeho obhájce vložil do spisu mnoho zahraničních textů IT odborníků o tom, jak je možné na dálku ovládat počítač, jak řádí hackeři na internetu. Požadoval po soudci, aby se soudní znalec v oblasti IT vyjádřil k těmto možnostem, které by mohly být příčinou vložení pornoobsahu do počítače či telefonu obžalovaného.

Znalec neodhalil ovládnutí počítače někým cizím

Soudce to odmítl s tím, že znalec není v roli rešeršisty zahraničních článků, z nichž většina je v angličtině.

„V IT oblasti se dá vymyslet jakýkoli scénář, všechno se tam může stát, ale druhou věcí je pravděpodobnost, jak často se to stává, je opravdu malá pravděpodobnost, že se to stane,“ sdělil znalec v IT oblasti, který se oboru věnuje přes 20 let.



Připomněl, že když šlo o dětskou pornografii, většinou nešlo o scénář, že do počítače či telefonu škodlivý obsah vložil někdo cizí. Soudní znalec uvedl, že prověřil čtyři notebooky obžalovaného a mobilní telefon. „Ani škodlivý software, ani dálkové připojení jsem nezjistil,“ konstatoval soudní znalec.

Obhajoba naznačila, že za šířením dětské pornografie může být takzvaný botnet. V informatice je to označení pro softwarové agenty nebo pro internetové roboty, kteří fungují autonomně nebo automaticky. V současnosti je termín nejvíce spojován s malwarem, kdy botnet označuje síť počítačů infikovaných speciálním softwarem, který je řízen z jednoho centra. „Existují desítky tisíc počítačových virů, vir je určen k tomu, aby počítač dostal pod kontrolu. Když ale člověk používá antivirové programy, je pravděpodobnost malá,“ sdělil znalec.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v příštím roce.