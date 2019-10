Agenti rozbili největší síť šiřitelů dětského porna. Stopovali bitcoiny

Pátého března 2018 vtrhla jihokorejská policie v doprovodu amerických a britských agentů do bytu dvaadvacetiletého Jong Woo Sona. V jeho ložnici našli policisté běžící počítač, ze kterého se po odborném prohlédnutí vyklubal server provozující „Welcome To Video“ – největší stránku s dětskou pornografií na světě. Server policie zabavila a znepřístupnila.

Mezinárodí vyšetřování sítě Welcome To Video vedlo vedlo k zabavení serveru a stovkám zatčených Zápis z obžaloby Jong Woo Sona

Na základě zabavených důkazů a dalšího detektivního pátrání se policistům podařilo zatknout nejen provozovatele, ale také dalších 337 klientů, kteří na této stránce nakupovali a sdíleli videa zobrazující sexuální zneužívání dětí. Výsledky několikaleté operace oznámilo americké ministerstvo obrany na tiskové konferenci 16. října.



Stopování „anonymních“ bitcoinů

Vysvětlení fungování sítě Welcome To Video

Stránka Welcome To Video byla platformou pro hostování a výměnu nelegálního obsahu, konkrétně sexuálních videí výhradně s dětskou tematikou. Vyšetřovatelé zabavili osm terabajtů videa (celkem asi čtvrt milionu souborů), které nyní analyzuje útvar pro odhalování zneužívání dětí. Na videích byly podle soudních spisů znásilněné děti ve věku už od dvou let.



Klienti přistupovali na nelegální stránku prostřednictvím anonymní sítě Tor. Sledování videí bylo podmíněné kredity. Ty si mohli uživatelé buď „zasloužit“ tím, že nahrají originální, dosud neznámé video s dětskou pornografií, nebo si mohli kredity koupit pomocí kryptoměny bitcoin.

Kryptoměna bitcoin je obvykle považována za anonymní. To je však příliš zjednodušené. Každá bitcoinová transakce je navždy zaznamenána ve veřejně přístupné „účetní knize“ („blockchain ledger“). Pomocí analýzy těchto záznamů odhalili specialisté „shluky“ adres a podařilo se jim identifikovat stovky konkrétních lidí, kteří si nakoupili kredity za účelem sledování dětského porna.



„Děti na celém světě jsou teď bezpečnější“

Výsledkem operace bylo 338 zatčení v USA, Velké Británii, Jižní Koreji, Německu, Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Kanadě, Irsku, Španělsku, Brazílii, Austrálii a České republice.



Fotografie čtyř lidí odsouzených v souvislosti s vyšetřováním darknetové pornografické stránky Welcome To Video

Česká policie na náš dotaz nepotvrdila konkrétní zatčení, která se na základě mezinárodního vyšetřování uskutečnila. O vyjádření jsme požádali zástupce amerických vyšetřovatelů a případně je doplníme.

Během operace byl mimo jiné zatčen a odsouzen i bývalý agent amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, čtyřicetiletý Richard Gratkowski.



Jong Woo Son, v jehož ložnici se server našel, je obviněn z šíření dětské pornografie, produkce dětské pornografie a praní špinavých peněz. K odhalení jeho serveru přispěla práce agentů v utajení, ale i nepozornost provozovatele. Ten svou neopatrností prozradil vlastní IP adresu a detektivům tak usnadnil jednu část vyšetřování. Díky poskytovateli internetového připojení získali jeho přibližnou polohu.



„Děti na celém světě jsou díky této akci o něco bezpečnější,“ uvedla americká prokurátorka Jessie Liuová. „Pokračujeme i nadále ve vyšetřování takovýchto zločinců nejen na darknetu, v USA i v zahraničí, abychom zajistili potrestání těchto hrozných zločinů.“