Do Klatovské nemocnice přijali 48letou pacientku, která si stěžovala na kolapsové stavy. Nakonec lékaři kromě chudokrevnosti zjistili zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku, který metastázoval do mozku a kostí. Smutný příběh pacientky by mohl sloužit jako argument pro snahu onkologů posunout bezplatné preventivní kolonoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku z 50 let věku o pět let dříve.