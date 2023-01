Kvůli ptačí chřipce utratí přes sto tisíc slepic a zlikvidují miliony vajec

Firma Česká drůbež s.r.o. napojená na rodinu německého podnikatele Štefana Pohlmanna v Brodu nad Tichou chová slepice ve třech halách. Ty jsou rozdělené napůl, likvidovat se tedy budou nosnice z poloviny jedné z hal.

Likvidace slepic by podle Českomoravské drůbežářské unie neměla mít vliv na cenu vajec. Ale jen v případě, že se zlikviduje jen plánovaná šestina brodského chovu a virus se nerozšíří do dalších hal, což by znamenalo likvidaci všech slepic.

„To už by cenu zvedlo, protože v České republice je v chovech pět milionů slepic a chov v Brodu tedy tvoří velkou část,“ uvedla předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Chov v Brodu představuje 15 procent všech českých nosnic. „Slepice se usmrtí tak, že se hala utěsní a do ní se pustí kysličník uhličitý. Během několika minut dojde k úhynu a pak nastane odklízení zvířat, což v takovém množství není hračka,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Asanovat se musí tedy kolem 200 tun mrtvých kuřic.

Denní asanační kapacita je přitom 80 tun, takže vše bude trvat dva až tři dny.

Vejce se také musejí zničit. „Ve firmě už jsou kontejnery, vejce se do nich budou shromažďovat. Kapacita asanačních podniků v České republice je ale omezená, proto se řeší, zda by část materiálu nemohla směřovat do spalovny. Nyní už jsme na množství tři až čtyři miliony vajec k likvidaci,“ uvedl Majer.

Kontejnery s vejci budou rotovat a směřovat do asanačních podniků, případně do spaloven. Podle Majera se jedná i s Plzeňskou teplárenskou, pod kterou spadá spalovna odpadů v Chotíkově.

Na místě i v kancelářích bude celou akci organizovat a provádět zhruba stovka lidí. Kromě veterinářů jde o hasiče i policisty a samozřejmě zaměstnance drůbežárny. „Kolegové vytvářejí druhý takzvaný čistý vjezd do areálu, aby se přijíždějící a odjíždějící auta nepotkávala,“ uvedl Majer.

Vejce do asanačních podniků, případně i spaloven

Na místě se instalují dezinfekční linky, všechna auta, která vyjíždějí, musí projet branou, která auto postříká dezinfekčním přípravkem.

V rámci České republiky jde za loňský rok o devatenáctý případ likvidace kuřic kvůli ptačí chřipce. Z toho jde o třetí velkochov. „Podobné množství kuřic se likvidovalo loni u firmy AG Maiwald, pak se likvidovalo asi 170 tisíc nosnic v chovu v Kosičkách,“ přiblížila Dlouhá situaci v dalších dvou velkochovech, zbytek tvořily malochovy nejen slepic, ale i kachen.

Šíření ptačí chřipky v Evropě podle Dlouhé zvyšuje cenu vajec. „Ohnisek je po Evropě hodně. Výrazně zasažené jsou rozmnožovací chovy dodávající nosnice, takže není z čeho rychle chovy po vybití obnovovat,“ popsala Dlouhá.

Navíc odchov trvá dvacet týdnů než kuřice začne snášet vejce. U firmy Česká drůbež by podle Dlouhé mohla být obnova chovu snazší, když má napojení na Německo. Ale i tato země byla virem hodně zasažená.

Na zvýšení cen vajec má podle Dlouhé vliv i to, že v západní Evropě se snižují stavy slepic kvůli omezování emisního zatížení, které chovy způsobují. Je to podle Dlouhé spojené s Green Dealem neboli směřováním Evropy ke klimatické neutralitě. „Ale když je něčeho nedostatek, v tomto případě slepic a vajec, ceny jdou nahoru,“ dodala

V prosinci Český statistický úřad zveřejnil meziroční zvýšení cen vajec. Cena vyletěla o 71,9 procenta. Například řetězec Tesco dnes zveřejnil cenu deseti vajec z halového chovu za 62,90 korun, 30 vajec velikosti M pak mají za 169,90, tedy 5,66 korun za vejce.

