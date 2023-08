Léčebna v Dobřanech je v personální nouzi, lékaře vábí na 300 tisíc

„Některé psychiatrické nemocnice nabízejí ještě víc peněz,“ podotkl ředitel dobřanské nemocnice Petr Žižka. „Chceme přijmout další psychiatry, psychology, internisty, neurology i jiné specialisty. Zatím se nám daří péči o pacienty zvládat, ale taková situace není dlouhodobě udržitelná. Naše zařízení je zcela naplněno a nepředpokládáme, že by nemocných v budoucnu znatelně ubylo, spíše naopak,“ uvedl Žižka, který nabízí i nadstandardní plat, možnost dalšího vzdělávání a kariérní postup.

Druhá největší psychiatrická nemocnice v zemi, kde je 1100 lůžek a pracuje zde 1200 zaměstnanců, studentům nabízí stipendium ve výši 10 tisíc korun měsíčně, specialistům při nástupu do pracovního poměru příspěvek 300 tisíc korun a absolventům lékařských fakult pak 100 tisíc korun.

Petr Žižka odmítá, že by jim lékaře odlákala nedávno dostavěná nová Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice v Plzni (FN). „Má jen sto lůžek, navíc je velmi potřebná, protože služby, které nabízí, my nezajišťujeme,“ sdělil Žižka.

Lékaře přetahují soukromé ambulance

Podle něj daleko víc lékaře přetahují soukromé ambulance. „Nabízejí absolventům stejné platové podmínky jako my, ale práci od - do, lékaři nemusí sloužit a atestaci mít také nemusí. Těm, kteří mají děti, to přijde atraktivní, ale to, že už třeba nikdy v budoucnu nezískají atestaci, jim nedochází. Nedochází jim ani to, že soukromá zařízení na nich vydělávají,“ popsal Žižka.

Aby měli větší perspektivu do budoucna, měli by se podle něj dopracovat k atestaci. „Kdo se chce psychiatrii naučit, pro toho jsme ideální možností, protože absolvent nahlédne do všech oborů od malých dětí přes závislosti po gerontopsychiatrii a další obory,“ nastínil Žižka, který si ale zároveň pokládá otázku, jestli všichni absolventi lékařských fakult chtějí pokračovat ve studiu s cílem být plnohodnotnými atestovanými lékaři.

„Jisté ale je, že těm, kteří atestace budou chtít dosáhnout, všechno zajistíme a obory, které v Dobřanech nenabízíme, máme zajištěné ve Fakultní nemocnici v Plzni,“ ubezpečil Žižka.

Právě FN je subjektem, který personálními problémy netrpí, proto také nevyplácí motivační příspěvky. Mluvčí FN Gabriela Levorová uvedla, že v největším zdravotnickém zařízení v západních Čechách, kde pracuje více než pět tisíc zaměstnanců, z toho zhruba 1 700 sester a 1 000 lékařů, je v současnosti počet zaměstnanců stabilizovaný.

„Chybí nám jen dvacet lékařů a zhruba třicet sester, těch je nedostatek na odděleních intenzivní péče. Ale obecně se u sester dá říci, že nám jich za poslední roky chybí nejméně. Letošní absolventky totiž počty doplnily,“ popsala Levorová.

Lékař by měl pacienty znát

I počet pediatrů, což je nedostatková položka v celé republice, je podle ní dostačující, stejné je to i u internistů, kteří jsou také poptáváni po celé republice a někde se kvůli jejich nedostatku zavřela oddělení. Kvůli personálnímu zabezpečení podle ní nemocnice umožňuje, aby lékaři a lékařky spojili práci ve FN se soukromou praxí.

„Někteří naši lékaři tento souběh využívají. Jedná se o stomatology, gynekology, ortopedy a další odborníky, průřezově se jedná o všechny odbornosti. Někteří lékaři z jednotek intenzivní péče pracují i na záchranné službě,“ popsala Levorová.

Žižka se ovšem domnívá, že souběh dvou prací není moc příznivý. „U nás je jen pár lékařů, kteří slouží i jinde. V nemocnici omezený úvazek není úplně šikovný, protože když se mají lékaři o pacienty starat, musí je znát, musí tu s nimi být. Když jsou tu jednou týdně, nesplní to účel,“ myslí si Žižka, podle kterého by se o psychologii a psychiatrii znovu mělo začít hlasitě říkat, že je to plnohodnotný medicínský obor a zvýšit jeho prestiž.

„Ta poklesla při nedávné debatě o způsobu reformy psychiatrické péče. Do reformy totiž mluvili i laici, kteří měli často extrémní názory. Třeba že by se psychiatrické nemocnice měly zavřít, zdi zbourat a všichni pacienti by se měli zachránit. To psychiatrii v očích potenciálních zájemců zdiskreditovalo. V žádném jiném oboru se nestalo, aby do reformy mluvili laici,“ uvedl Žižka.

„Reforma přitom nedopadla tak, že bychom měli polovinu pacientů. Jsme naopak plní, ale máme méně lékařů. Jsem ale rád, že už se postupuje na profesionální úrovni,“ dodal Žižka.