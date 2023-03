Léčebnou v Dobřanech ročně projde 150 dětí, pomáhá jim sport i zábava

„Tyto aktivity dětem pomáhají v jejich aktuálním stavu se rozptýlit, nějak vyniknout, nabízejí trávit jinak svůj volný čas, objevit nové možnosti. Za svou praxi můžu říct, že každý pacient si najde to svoje, co předtím neznal, baví ho to a může v tom případně pokračovat i po propuštění z nemocnice,“ říká terapeutka Lenka Štruncová

„Když jsme například nacvičovali divadelní představení, bylo pro některé děti velmi náročné naučit se text a vystoupit před publikem, ale jejich pocit poté, když to zvládly, byl pro ně velmi obohacující. A o to nám jde,“ dodala terapeutka.

V současné době se chystají výtvarné dílny, turnaje v ping-pongu či fotbale, sportovní olympiáda, různé soutěže a mnoho dalšího. Kromě zábavy jde primárně o terapeutickou aktivitu, která má mimo jiné naučit pacienty o sobě něco nového. Všechny akce jsou přizpůsobené aktuálnímu stavu klientů podle jejich možností a schopností.

„Humor léčí“ není jen prázdnou frází

Spektrum nemocí léčených dětí je různé. V minulosti se zde hodně léčily s poruchami chování či sebepoškozováním, v současnosti přibylo dětí se schizofrenními poruchami, stavy po sebevražedných pokusech či s pokročilými poruchami příjmu potravy.

„Léčba trvá obvykle několik týdnů, u komplikovaných stavů i několik měsíců. Duševní poruchy jsou zákeřné tím, že se i po zaléčení vracejí. Mnohdy k nám tak přicházejí pacienti, kteří zde v minulosti na léčení již pobývali,“ dodává náměstkyně ředitele a dětská klinická psycholožka Karolína Malá.

Dětské oddělení pro pacienty od tří do 18 let má 50 lůžek a sídlí ve třech samostatných budovách. Ročně jím projde na 150 dětí. Jde o oddělení režimové s terapeutickým programem, probíhají zde tedy skupinové i individuální terapie, komunitní setkávání, arteterapie, školní příprava, vše je doplněno bohatou nabídkou volnočasových aktivit.

„Pacienti se u nás léčí s psychickými poruchami, u nichž je obtížné zvládat léčbu v danou chvíli ambulantní cestou. Snažíme se o komplexní přístup, to znamená, že v léčebném týmu jsou lékaři, kliničtí psychologové, zdravotní sestry, zdravotně-sociální pracovníci a terapeuti,“ říká Karolína Malá. Velký důraz je kladen rovněž na spolupráci se školou.

„Přestože bez výjimky řešíme na odděleních velmi vážné a často i neveselé věci, usilujeme o to, aby i vtip a radost měly v léčbě své místo. Věříme, že úsloví, že humor léčí, není jen prázdnou frází,“ dodala.