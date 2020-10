V plaském klášteře vzniká nová expozice, představí rod Metternichů

8:34 , aktualizováno 14:14

V areálu plaského kláštera začala v říjnu další velká rekonstrukce. Jde o obnovu bývalé opatské rezidence kláštera Plasy, kterou rod Metternichů nechal přestavět na zámek. Do tří let by tam měl vzniknout druhý prohlídkový okruh, který doplní ten základní seznamující návštěvníky s historií konventu.