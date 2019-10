Jsem schizofrenik, tvrdí muž. Podle žalobce zasadil seniorovi 70 ran nožem

Případ byl tehdy první loňskou vraždou v Plzeňském kraji. Obžalovanému hrozí až 18 let vězení. Je ale možné, že soudce kvalifikaci zpřísní a devětadvacetiletému Tomášovi D. bude hrozit až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest.

Obžalovaný pochází z jižních Čech a do Plzně před rokem přijel jen několik desítek hodin před vraždou poté, co ho otec vyhodil z domova. V sobotu 13. října po páté hodině ráno potkal v ulici U Prazdroje čtyřiapadesátiletou ženu, která venčila psy.

„Odlamovacím nožem jí řízl do zadní části stehna a utekl,“ popsal v obžalobě státní zástupce. Rána byla dlouhá 13 centimetrů a zasahovala až ke svalům.

O několik hodin později bezdůvodně zaútočil na jednasedmdesátiletého muže, kterého potkal u garáží v Těšínské ulici.

„Nožem, takzvaným motýlkem s čepelí dlouhou 9,5 centimetru, ho zezadu bodl do krku. Následně ho srazil ranou pěstí na zem. Poškozený padl na břicho. Obviněný mu pak zasadil dalších nejméně 73 ran nožem do hlavy, krku, trupu a rukou. Tělo pak odtáhl ke garážím, zakryl odpadky a svojí mikinou. Z místa utekl. Poškozený v důsledku poranění zemřel,“ uvedl státní zástupce.

„Jsem schizofrenik, je mi to líto. Mám na to invalidní důchod. Narazil jsem tu na špatnou partu. Opili mě, dali mi nějaké drogy. Být při vědomí a při smyslech, neudělal bych to,“ tvrdil souzený muž dnes u soudu, když měl možnost se ke všemu sám vyjádřit.

Když chtěl soudce znát podrobnosti činu, Tomáš D. nejprve tvrdil, že si nic nepamatuje. Pak začal tvrdit, že poslouchal hlasy v hlavě.

„Měl jsem hlasy, že ten muž mě znásilní. Nožem jsem ho zezadu bodl do krku. Pak jsem mu dal pěstí do čela, na nos. Padnul na břicho. Klekl jsem mu na záda a bodal ho do hlavy. Bylo to takových 15 ran. Pak jsem se řízl do malíčku. On se zvedl, pak padl na zem a byl mrtvej. Odtáhl jsme ho do betonového koryta. Bodal jsem ho do hrudníku, pořezal šlachy, bodal do dlaní. To mi říkaly ty hlasy,“ tvrdil u soudu.

Při výslechu loni v říjnu u soudce, který rozhodoval o vzetí do vazby, mu muž podrobně popisoval všechny činy, za které je nyní na lavici obžalovaných. Mimo jiné tam tvrdil, že léky na schizofrenii předepisované lékaři nebral. „Nemocného jsem ze sebe jen dělal, aby byly peníze pro rodinu, aby bylo za co jíst,“ citoval soudce z protokolu.

Policisté muže zatkli o den později na Rokycansku. Upozornil na sebe, když poškodil okno v zemědělské budově. Před policisty se schoval ve vysoké trávě.

Poté jej policisté vyzvali, aby odevzdal golfovou hůl, kterou měl u sebe. On s ní ale podle obžaloby začal kolem sebe mávat. Policistka proto proti němu použila slzotvorný prostředek. „V tom okamžiku ji obviněný udeřil golfovou holí do ramene,“ stojí v obžalobě.

Policisté proti Tomášovi D. nakonec použili služebního psa. Kousance mu ošetřili záchranáři a doktoři v Plzni. Po zadržení podle informovaného zdroje řekl policistům, že o den dříve zavraždil v Plzni staršího muže.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

V Plzni nalezli mrtvého muže (14. 10. 2018)