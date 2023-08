Lidé z plzeňských Borů bojují za stromy, mají padnout kvůli parkování

Obyvatelé oblasti se domnívají, že záměr vybudovat ve vnitrobloku nová parkovací místa může souviset s plány majitele zdejší bývalé telefonní ústředny.

Lidé z okolí se obávají, že v objektu vznikne ubytovna a kvůli zřízení parkovacích míst kolem budovy přijdou o část parčíku.

Zdůrazňují, že vzrostlé stromy v horkých dnech lokalitu ochlazují a vnitroblok díky nim v městské zástavbě vytváří pro obyvatele příjemné zázemí.

V minulosti proto už podepisovali petici. Členka petičního výboru Alena Braunová tvrdí, že signatáři si nepřejí, aby se z veřejných peněz platilo parkoviště pro soukromou osobu.

„Nechtějí nechat porazit polovinu parčíku evidovaného jako generel zeleně, tedy životně důležitá zeleň pro město. A nelíbí se jim, že radnice městského obvodu před nimi vše tají, neinformuje je a nekomunikuje. Petici za zachování parčíku podepsali obyvatelé všech dvanácti domů v této obytné zóně,“ uvedla Alena Braunová.

Investor přestavby bývalé ústředny na bytový dům už před časem začal se stavebními úpravami bez stavebního povolení. Potom žádal o dodatečné povolení stavby. Místo stavebního úřadu městského obvodu Plzeň 3 však záležitost z důvodu možné podjatosti řeší stavební úřad městského obvodu Plzeň 1.

K záměru investora přitom vydala negativní stanovisko Policie ČR kvůli tomu, že projekt nesplňuje požadavek na potřebná parkovací místa. Plán na revitalizaci vnitrobloku shodou okolností počítal s tím, že kolem bývalé ústředny bude pro auta 29 míst.

Právě proto se odpůrci projektu domnívají, že existuje spojení mezi plánem na revitalizaci území a záměrem investora. Loni při veřejném projednání revitalizace už obyvatelé okolních domů prezentovali své kritické výhrady k záměru.

„V současné době se zpracovávají připomínky ze strany občanů,“ prohlásil starosta městského obvodu David Procházka (ANO). Odmítl možnost, že by se nyní zástupci obvodu snažili hájit zájmy investora přestavby bývalé ústředny.

Místostarosta Pavel Šrámek (Piráti), který má na starost investice, uvedl, že pokud místní obyvatelé budou proti úpravám vnitrobloku, pak se realizovat nemusejí. Šrámek tvrdí, že si myslel, že úpravy vnitrobloku místním obyvatelům pomohou. „Pokud to tam lidé opravdu nebudou chtít, tak to nebudeme dělat,“ sdělil.

Je lepší se ozvat včas

Alena Braunová řekla, že mírné úpravy parkování by lidem nevadily. Tvrdí nicméně, že neví, jak se zástupci obvodu s připomínkami veřejnosti z loňska vypořádali a zda se projekt nějak vyvíjí. „Zdá se mi, že se to snaží nějak ututlat,“ konstatovala.

Uvedla, že se při loňském veřejném projednání objevila i varianta, která počítala s tím, že ve vnitrobloku vznikne zhruba 40 nových parkovacích míst. „To by byl výrazný zásah do parčíku a půlka by ho šla pryč. Všichni se shodneme, že tady nechceme ubytovnu a nechceme, aby se tady kácely stromy,“ popisuje.

Místostarosta Šrámek uvedl, že má zájem se s odpůrci revitalizace vnitrobloku sejít. Tvrdí, že samostatná realizace úprav se v dohledné době nechystá. „Jsem docela rád, že se ti lidé ozvali. Pokud se někomu něco nelíbí, je lepší, když to dá najevo včas,“ řekl.

Zajímavostí je, že v případu figuruje i bývalý starosta městské části Plzeň 3 Radislav Neubauer, který byl v minulosti zvolen za ČSSD. Nyní už nemá roli komunálního politika, ale je správcem objektu bývalé ústředny. Neubauer tvrdí, že si nepamatuje, zda se projekt revitalizace vnitrobloku začal připravovat už v době jeho starostování. Domnívá se, že plán na přestavbu budovy nemá s úpravou vnitrobloku nic společného. Do kontaktu s investorem se Neubauer prý dostal až po odchodu z úřadu.

„Dělám správce nemovitostí u deseti firem. Podnikám sám na sebe, nedělám nic pro město, pro obvod ani pro kraj, ale pro soukromníky,“ konstatoval. Tvrdí, že v bývalé ústředně nemá být ubytovna. „Tam se připravují pěkné byty,“ uvedl.