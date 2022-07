Plzeň v srpnu rozšíří placené parkování, v září přijde další vlna

Deset korun za hodinu a maximálně 60 korun za celodenní parkování v pracovních dnech. Tolik zaplatí řidiči za odstavení auta od prvního srpna v ulicích plzeňského Petrohradu, v nové zóně od hlavního vlakového nádraží k hale Lokomotivy.

„Zpoplatněné bude celé území mezi ulicemi Lobezská, Železniční, Slovanská a Plzenecká, respektive Táborská. Rezidenti s trvalým pobytem v dané lokalitě zaplatí za parkovací kartu 700 korun na rok, pro ostatní předplatitele stojí parkovací karta 7 000 korun na rok,“ řekl Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně.

Podle náměstka primátora pro dopravu Michala Vozobuleho je rozšiřování placeného parkování do dalších oblastí města reakcí na stížnosti místních, že nemají kde parkovat. Částečně je to i kvůli rostoucím počtům aut v rodinách. Město chce omezovat především případy, kdy lidé dojíždějící pravidelně do Plzně nechtějí za parkování platit a proto se snaží nechávat auta v nezpoplatněných oblastech co nejblíže centru města nebo svému zaměstnání.

Nové placené parkování v Plzni. | foto: MM Plzně

„Zatímco na západě počet aut na obyvatele klesá, u nás je bohužel stále trend opačný. A s tím rostou i nároky na parkování. Vybudování jednoho parkovacího místa stojí městskou kasu až 125 tisíc korun, jeho roční údržba pak přibližně 750 korun. Cena roční parkovací karty pro rezidenta tak v podstatě pokrývá jen náklady na údržbu,“ řekl Vozobule.

Od prvního září se placené parkování rozšíří do téměř celé oblasti mezi Klatovskou, Tylovou. Přemyslovou a Kotkovou ulicí. V menší části ulic se platí už nyní, je tam zóna F, kde se za hodinu parkování platí 10 korun. Nově se celá oblast přesune do zóny C s hodinovou sazbou 20 korun.

Prioritou je parkování místních

„Důvodem přeřazení některých ulic do zóny C je velké vytížení parkovacích stání, a tedy snaha o regulaci parkování a zajištění většího množství parkovacích stání hlavně pro rezidenty,“ řekla magistrátní mluvčí Adriana Jarošová.

Vedení centrálního městského obvodu v minulosti tvrdě bojovalo o to, aby zřizované placené parkování v jejich ulicí bylo kompenzované novými místy pro bezplatné parkování. Tak bylo spuštěné placené parkování u Klatovské třídy až po vybudování bezplatného parkoviště v místě bývalé odstavné plochy autobusů u Centrálního autobusového nádraží.

Plánované parkovací zóny Roudná: rozšíření placeného stání do oblasti ohraničené ulicemi Lochotínská, Pod Záhorskem, kostelem Všech svatých a na Roudné

rozšíření placeného stání do oblasti ohraničené ulicemi Lochotínská, Pod Záhorskem, kostelem Všech svatých a na Roudné Petrohrad: rozšíření na celou oblast ohraničenou ulicemi Slovanská, Částkova, Lobezská, Železniční

rozšíření na celou oblast ohraničenou ulicemi Slovanská, Částkova, Lobezská, Železniční Slovany: nová zóna ohraničená ulicemi Částkova, Slovanská, Slovanská Alej, Koterovská, Libušínská a železniční tratí Plzeň - České Budějovice

nová zóna ohraničená ulicemi Částkova, Slovanská, Slovanská Alej, Koterovská, Libušínská a železniční tratí Plzeň - České Budějovice Zahradní: nová oblast zpoplatněného parkovaní zahrnující celou oblast mezi ulicemi Papírnická, Slovanská, Malostranská a řekou Radbuzou

nová oblast zpoplatněného parkovaní zahrnující celou oblast mezi ulicemi Papírnická, Slovanská, Malostranská a řekou Radbuzou Zóna C: stávající zóna mimo historické centrum zahrne celou oblast mezi Přemyslovou, hranicí bude Kotkova ulice, Tylova a Klatovská

stávající zóna mimo historické centrum zahrne celou oblast mezi Přemyslovou, hranicí bude Kotkova ulice, Tylova a Klatovská Zóna F: plánované rozšíření na celou oblast od řeky Mže k železniční trati Plzeň-Cheb, areálu Škodovky, hranici zóny C a Klatovskou třídu

plánované rozšíření na celou oblast od řeky Mže k železniční trati Plzeň-Cheb, areálu Škodovky, hranici zóny C a Klatovskou třídu Nová zóna E: zpoplatněné parkování se bude týkat i oblasti ohraničené řekou Radbuzou, ulicí U Trati, železniční tratí Plzeň - Klatovy a Fodermayerovým pavilonem

Starosta centrální plzeňské části David Procházka vysvětlil, že kompenzací rozšířeného placeného parkování od 1. září je pro řidiče letos otevřené parkoviště P+R pro 318 aut u přestupního terminálu Bory. I když není úplně zadarmo. Celodenní parkování je za 60 korun. V jeho ceně je ale i celodenní jízdenka na městskou dopravu, která běžně stojí 66 korun. Kdo má předplatné na městskou dopravu, zaplatí za celý den parkování 20 korun. I přesto parkoviště určené především dojíždějícím do Plzně není příliš využívané.

„Klíčové pro nás je, aby měli kde zaparkovat naši občasné, kteří tu bydlí. To, že nenajdou místo na zaparkování, vnímáme jako obrovský problém,“ řekl starosta Procházka.

Placeného parkování bude přibývat

Lidé, kteří v nově zpoplatněných oblastech trvale bydlí, si mohou koupit celoroční parkovací kartu za 700 korun. Ta by jim měla otevřít cestu ke snadnějšímu zaparkování, což se podle starosty ukazuje v ulicích, kde se už platí.

„Když si vzpomenu na Divadelní ulici, tam se dříve parkovalo ve dvou řadách. Po zavedení placeného parkování tam jsme dnes schopní běžně zaparkovat,“ podotkl Procházka.

I vedení města odvodňuje rozšiřování zón placeného státní stížnostmi od lidí, kteří kvůli nedostatku míst k odstavení aut požadují třeba na sídlištích nová parkoviště na úkor zeleně.

„Jsme přesvědčeni, že parkovací zóny spolu s budováním P+R parkovišť a spolehlivou veřejnou dopravou představují klíčové opatření rozumné parkovací politiky, která je nástrojem pro ovlivnění dopravy hlavně v centru. Teď rozšiřujeme parkovací zónu na Petrohradě a stávající zóny kolem Husovy ulice, další rozšíření západně od Klatovské či na Slovanech připravujeme,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule.

Nově vznikající zóny jsou koncipované jako smíšené, tedy pro rezidenty i pro lidi, co potřebují jednorázově zaparkovat a koupí si parkovací lístek.

„Zřízení zóny je výhodné zejména pro osoby s trvalým pobytem v území, protože si mohou zakoupit poměrně levné dlouhodobé parkovací oprávnění. Ostatní uživatele má přimět ke zkrácení doby parkování, většímu využívání jiných forem přepravy anebo k většímu využívání záchytných parkovišť mimo zpoplatněnou zónu,“ řekl vedoucí Úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský, který je koordinátorem projektu.