Řidiči už mohou po celé Plzni platit parkovné pomocí aplikace v mobilu

Loni v létě v historickém centru města, které je označené jako parkovací zóna A, začaly sloužit parkovací automaty, do kterých musejí řidiči před zaplacením zadat i registrační značku auta.

Současně s tím začala fungovat aplikace ParkSimply Plzeň, kterou šlo vyřešit placené parkování v historickém centru rovnou z mobilu.



„Město Plzeň spustilo evidenci úhrady a kontroly parkovného přes aplikaci ParkSimply Plzeň na konci června loňského roku. Tento pilotní provoz v parkovací zóně A jsme vyhodnotili jako velmi efektivní a přínosný, proto ho rozšiřujeme i do dalších šesti parkovacích zón ve městě,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Od 1. listopadu je už možné aplikaci použít pro zaplacení parkování ve všech sedmi zónách, kde parkování spravuje město. Protože při placení přes aplikaci řidič nemá žádný lístek, který se běžně dává za okno auta, ale vše je evidováno v systému včetně zadané registrační značky, v parkovacích zónách tak mohou nyní stát i motocykly a skútry.

„Pro jejich majitele tak končí zákaz stání, který platil proto, že nemohli splnit podmínku dokladu za předním sklem vozidla. Kromě toho jsou parkovací oprávnění zakoupená elektronicky šetrná k životnímu prostředí - nevyžadují papírovou či plastovou podobu,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Když aplikace nevydává lístky, jak na tom teď budou podnikatelé, kteří zaplacené parkovné služebních aut dávají do účetnictví? Podle ředitele Úseku rozvoje Správy informačních technologií města Plzně Tomáše Benedikta je i tohle vyřešené. „V rámci mobilní aplikace je možnost nechat si poslat daňový doklad,“ vysvětlil Benedikt.



Aplikace navíc umožní prodloužení parkování, aniž by řidič musel jít k parkovacímu automatu nebo vozidlu samotnému.

„Prostřednictvím notifikace aplikace nejdřív sama upozorní řidiče, že se blíží konec platnosti parkovacího oprávnění. ParkSimply Plzeň má i bezpečnou městskou platební bránu s možností zapamatování bankovní karty pro opakované použití. Platbu lze provést rychle na jedno kliknutí,“ popsal Tomáš Benedikt.

Protože i v rodinách je dnes už více aut, aplikace umožňuje uložit do paměti až čtyři registrační značky.

„Jediné, na co si pak člověk musí dát pozor, aby označil před zaplacením tu správnou registrační značku auta, se kterým v ten okamžik přijel,“ upozornil náměstek primátora Michal Vozobule.



Pokud by omylem zaplatil za jiné auto, než se kterým parkuje, kontroly to nedokážou odhalit. Takové auto by pak bylo považováno za vůz, který nemá zaplacené parkování.

Placené parkování Širší centrum města Plzně je rozděleno do pěti zón A až F, zpoplatněné jsou ještě městské části Roudná a Petrohrad.

Podle zóny se řídí výše parkovného. Nejdražší je v historickém centru města v zóně A, kde se parkovné progresivně zdražuje každou hodinu. Aplikace ParkSimply Je volně ke stažení z oficiálních zdrojů - pro telefony s Androidem z Google Play, pro Apple pak v App Store.

Pokud by k takovému omylu došlo ať při placení s použitím aplikace, nebo při špatném zadání registrační značky v parkovacím automatu v zóně A, specialisté radí zavolat na číslo Parking Plzeň, které je na na každém parkovacím automatu v Plzni, a řešit problém s operátorem.

„Když platíte prostřednictvím klasického parkovacího automatu, potvrďte, že chcete vyjet parkovací lístek. Pokud se například překlepnete při zadávání registrační značky, dejte tento parkovací lístek klasicky za přední okno. Při fyzické kontrole na místě je vidět, do kdy je parkování zaplacené. Pokud ale zadáte registrační značku špatně a nevyjedete si parkovací lístek, to je problém,“ objasnil Tomáš Benedikt. Takovou platbu ani není možné zrušit.

Město ve svých plánech počítá s dalším rozšiřováním zón placeného parkování. Na to, jak se budou rozrůstat, bude průběžně reagovat i aplikace v mobilu.

Pavel Netolický z Plzeňských městských dopravních podniků upozornil také na to, že i držitelé předplatitelských a rezidenčních parkovacích karet mohou od listopadu řešit jejich nakupování nebo prodlužování přes webovou stránku.

„Tento e-shop mohou využít jen vlastníci nebo provozovatelé vozidel. Už tak nemusejí osobně podávat žádost v zákaznickém centru dopravních podniků,“ popsal Netolický. U elektronicky zakoupených karet držiteli přijde před koncem jejich platnosti upozornění na e-mail.

