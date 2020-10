Plzeň rozšíří parkovací zóny, dopravu mají zklidnit záchytná parkoviště

Zanechte auto na okraji Plzně, v ceně parkovného budete mít i jízdenku na městskou dopravu. Pokud chcete jet autem až do centra Plzně, připravte si na parkovné ještě víc peněz. Zadarmo už auto nikde neodstavíte.



Tak lze jednoduše shrnout plán, který by současné vedení města chtělo uvést v život do tří let.

„Je to hodně ambiciózní. I v případě, že ho nestačíme dokončit v tomto volebním období, našim nástupcům tu necháme jasný směr,“ podotkl náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Zpoplatnění parkování v dalších oblastech města by mělo mít dva efekty. Lidé, kteří tam bydlí nebo podnikají, najdou snáze místo pro svůj vůz. Druhým je, že se zkrátí doba, po kterou tam ostatní auta budou stát.

„Rozšíření zón placeného stání by mělo pomoci regulovat převis poptávky nad množstvím parkovacích míst,“ řekl primátor Martin Baxa.

Ještě před třemi lety tehdejší generel parkování počítal s tím, že hranice placeného stání bude - například na Slovanech - ve směru od centra končit u Částkovy ulice. Z dokumentů schválených zastupitelstvem v roce 2018 vyplývá, že nově se hranice zpoplatněného území posunula až ke Slovanské Aleji.

Na okrajích Plzně vzniknou záchytná parkoviště

„Kdo to zase vymyslel? Tady se nemyslí na lidi, ale jenom na to, jak naplnit kasu z našich peněz. Co se dělá pro lidi? Ulice se jenom zužují, všude jsou kolony, zelenou vlnu jsem v Plzni snad nezažil. A když nechci platit za parkování - a auto nechám na místě, odkud se ještě dá dojít do centra, tak za to mě potrestají? Kde to jsme?“ rozčílil se starší muž, který dojíždí do Plzně jen občas, a auto pravidelně nechává v ulici, která je na hranici současné placené zóny.

Podle zkušeností odborníků, kteří se dopravou v Plzni zabývají už mnoho let, zpoplatnění parkingu rozhýbe auta. Z aktuálních údajů vyplývá, že v centru města byla před důsledným zavedením plateb obsazenost parkovacích míst 125 procent. Parkovalo se všude, třeba i na chodnících, na přechodech pro chodce, v křižovatkách.

V současné době se obsazenost na placených parkovacích místech pohybuje v průběhu dne mezi 60 až 80 procenty. Auta tam navíc nestojí celý den, řidiči na placeném stání parkují kratší dobu.

Plánované parkovací zóny v Plzni Roudná: rozšíření placeného stání do oblasti ohraničené ulicemi Lochotínská, Pod Záhorskem, kostelem Všech svatých a na Roudné

rozšíření placeného stání do oblasti ohraničené ulicemi Lochotínská, Pod Záhorskem, kostelem Všech svatých a na Roudné Petrohrad: rozšíření na celou oblast ohraničenou ulicemi Slovanská, Částkova, Lobezská, Železniční

rozšíření na celou oblast ohraničenou ulicemi Slovanská, Částkova, Lobezská, Železniční Slovany: nová zóna ohraničená ulicemi Částkova, Slovanská, Slovanská Alej, Koterovská, Libušínská a železniční tratí Plzeň - České Budějovice

nová zóna ohraničená ulicemi Částkova, Slovanská, Slovanská Alej, Koterovská, Libušínská a železniční tratí Plzeň - České Budějovice Zahradní: nová oblast zpoplatněného parkovaní zahrnující celou oblast mezi ulicemi Papírnická, Slovanská, Malostranská a řekou Radbuzou

nová oblast zpoplatněného parkovaní zahrnující celou oblast mezi ulicemi Papírnická, Slovanská, Malostranská a řekou Radbuzou Zóna C: stávající zóna mimo historické centrum zahrne celou oblast mezi Přemyslovou, hranicí bude Kotkova ulice, Tylova a Klatovská

stávající zóna mimo historické centrum zahrne celou oblast mezi Přemyslovou, hranicí bude Kotkova ulice, Tylova a Klatovská Zóna F: plánované rozšíření na celou oblast od řeky Mže k železniční trati Plzeň-Cheb, areálu Škodovky, hranici zóny C a Klatovskou třídu

plánované rozšíření na celou oblast od řeky Mže k železniční trati Plzeň-Cheb, areálu Škodovky, hranici zóny C a Klatovskou třídu Nová zóna E: zpoplatněné parkování se bude týkat i oblasti ohraničené řekou Radbuzou, ulicí U Trati, železniční tratí Plzeň - Klatovy a Fodermayerovým pavilonem

Představitelé města počítají s tím, že ve většině nových zón by šlo o smíšené parkování, kde by bylo místo jak pro rezidenty s parkovacími kartami, tak pro řidiče, kteří si v automatu nebo prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu zaplatí za krátkodobé stání.

Na okrajích Plzně by pro řidiče měla vzniknout záchytná parkoviště. Jedno menší typu P+R je na Košutce u konečné tramvaje číslo 4, v příštím roce by měla začít výstavba dalšího u přestupního terminálu Bory za věznicí, kde je jedno z hlavních přestupních míst mezi městskou dopravou a autobusy z části Plzeňského kraje. Město už podalo žádost o dotaci.

Do systému P+R by mělo být zahrnuté i plánované parkoviště u konečné tramvaje číslo 1 v Bolevci.

Strategie rozšiřování placených parkovacích oblastí počítá s parkováním po úpravě velké plochy pod mostem Generála Pattona, závory a parkovací automaty se v budoucnu objeví i na parkovišti pod Rondelem u někdejšího Baumaxu a zřejmě i na náměstí Emila Škody mezi Škodovkou a autobusovým nádražím.

Podle informovaného zdroje se začínají dělat průzkumy možného zpoplatnění parkování v některých oblastech Doubravky a výhledově by placené parkování mohlo zahrnout i celé Bory až k Borskému parku.