Hledá se kupec plzeňských hutí a kováren Pilsen Steel, zatím bez výsledku

První krok ke stabilizaci firmy Pilsen Steel udělal Krajský soud v Plzni, když v uplynulých dnech povolil insolvenčnímu správci Jaroslavu Brožovi prodat část emisních povolenek z majetku předluženého podniku. Tím bude moci firma zaplatit část nebo všechny dlužné mzdy zaměstnanců.

Pokrytí mzdových nároků je důležité, protože pokud by se všichni zaměstnanci rozutekli, hledání kupce podniku by bylo obtížnější.

„Po získání kupní ceny za emisní povolenky budeme s věřitelským výborem posuzovat, jakou část mzdových nároků zaměstnanců bude možno vypořádat,“ sdělil Brož.

Z firmy zatím odešlo několik set lidí, stále ale zůstává kolem 580, kteří netrpělivě vyčkávají, co bude dál a rozhodují se, zda dát nebo nedat výpověď.

„Záleží na rychlosti jednání s potenciálním kupcem,“ uvedla šéfka odborů Ivanka Smolková. Po zásahu Úřadu práce v Plzni, který zaměstnancům zaplatil dlužné mzdy za březen a duben, může částečné uklidnění přinést slib o vyplacení části květnové mzdy.

„Na poradě vedení firmy bylo deklarováno, že 75 procent květnové mzdy dostanou zaměstnanci do 25. července,“ sdělila Smolková. „Podle mých představ by samozřejmě bylo, aby lidé dostali i červnovou mzdu, ale to je otázka financí,“ podotkla.

Na otázku, zda zaměstnance uklidní vyplacení květnové mzdy a oddálí to jejich případné výpovědi, odpověděla, že by na jejich velkou ochotu setrvat nespoléhala.

„Trpělivost má své meze a pokud si člověk nechce ublížit psychicky a duševní zdraví je velmi křehké, tak v takovéto nejistotě se nelze dlouho pohybovat. Záleží zkrátka na rychlosti jednání s potenciálním kupcem,“ uvedla Smolková.

Brož upřesnil, že finanční prostředky získané prodejem povolenek budou použity také na úhradu nezbytných výdajů spojených se správou a údržbou podniku. Sem patří výdaje na udržování majetku firmy, výdaje na ostrahu, na pojištění.

Správce uvedl, že žádnou oficiální žádost od potenciálního kupce podniku na stole zatím nemá. Podle něj je to ale zatím brzy, když konkurz byl prohlášen v polovině června a neuběhl tedy ani měsíc.

Situaci ulehčuje ale fakt, že v konkurzu už je také firma Pilsen Estates, která vlastní budovy, zatímco Pilsen Steel jejich interiéry. Navíc obě firmy mají stejného konkurzního správce, takže konkurzy obou firem běží paralelně.

Správce konkurzu: Rozjetí výroby je bez investora nereálné

„Můj cíl je zpeněžovat majetek obou subjektů, tedy Pilsen Steel i firmy Pilsen Estates společně, protože pro investora, který by hodlal obnovit výrobu, je důležitý celek,“ sdělil Brož.

Rozjetí výroby je podle něj bez investora nereálné. „Na to bych musel mít peníze,“ podotkl. Znovuzahájení výroby by podle něj mohlo přicházet v úvahu v případě, pokud by investor byl ochotný výrobu rozjet například v režimu pronájmu podniku.

„Napřed ale musí být seriózní zájemce, se kterým se budou tyto otázky diskutovat, nic nelze předjímat. Základem jsou ale finanční prostředky na obnovení provozu podniku včetně peněz na mzdy zaměstnanců,“ popsal Brož.

ČTK již dříve uvedla, že se o Pilsen Steel zajímá ostravská skupina BR Group. MF DNES kontaktovala ředitele firmy Trojek Martina Žáka. Ten zájem o firmu také potvrdil.

Je v zájmu všech, aby se podnik co nejrychleji prodal jako celek

A nemohou proces zpeněžení firmy nějak negativně ovlivňovat ruští věřitelé, kterým insolvenční správce neuznal jejich pohledávky? Ti totiž deklarovali, že se tomu budou soudně bránit.

Brož vysvětlil, že prodej podniku je jedna věc, druhá věc je výsledek sporů o uznání pohledávek. Podnik tedy může být prodán ještě předtím, než bude spor o pohledávky uzavřen. Výsledkem tedy může být, že zahraniční věřitelé buď budou nebo nebudou z titulu vlastnictví pohledávek na výnosu z případného prodeje podniku participovat.

„Je ale v zájmu všech subjektů, tedy jak zaměstnanců, tak i ruské strany, aby se podnik co nejrychleji a nejvýhodněji prodal jako celek včetně zaměstnanců,“ sdělil Brož.

Ten neuznal pohledávky ve výši téměř osmi miliard korun. Jednalo se hlavně o pohledávky ruských bank Vněšekonombanky, VEB kapital a Mezinárodní investiční banky. Uznané pohledávky Pilsen Steel jsou ve výši asi 1,5 miliardy korun.

V Plzni soud projednává konkurz hutí a kováren Pilsen Steel (19. 6. 2019)