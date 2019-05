Hutím Pilsen Steel hrozí konkurz, ministr se sejde s ruským velvyslancem

Vlastníkem stoprocentního obchodního podílu společnosti je ruský podnikatel Igor Šamis. „Chci být v řešení budoucnosti firmy prostředníkem,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček po dnešním jednání s odbory firmy v Praze.

Převzetí Pilsen Steel českým státem podle něj ale aktuálně není na stole. „Vidím to jako nereálné,“ dodal ministr.

„Ministrovi jsme popsali současnou situaci firmy, kde je odpojená voda a elektřina a možnosti znovurozjetí výroby jsou omezené. Já v tuto možnost nevěřím,“ uvedl právník plzeňského regionálního pracoviště odborového svazu KOVO Vladimír Štich.

Věřitelé firmy přihlásili pohledávky ve výši téměř sedm miliard korun. K největším patří ruské banky - Mezinárodní investiční banka (MIB) a VEB Kapital, dcera ruské státní Vněšekonombanky, která loni přestala Pilsen Steel financovat.

Krajský soud v Plzni bude 19. června rozhodovat, kteří věřitelé mají na vyplacení pohledávek nárok, jmenuje definitivního insolvenčního správce a zvolí řádný věřitelský výbor. „Je vysoký předpoklad, že společnost skončí v konkurzu,“ řekl Havlíček.

Většina zaměstnanců Pilsen Steel je dál v pracovním poměru

Výroba ve firmě se zastavila 1. ledna, odstávka má trvat až do konce roku. Zaměstnanci mají po tu dobu nárok na 75 procent mzdy.

„V tuto chvíli je to v situaci, kdy více jak 600 zaměstnanců firmy je doma. Dostali mzdu za březen, a to ještě ne celou, za duben zatím nedostali,“ uvedl ministr. Dodal, že na jednání s ruským velvyslancem chce hledat řešení, které by v rámci konkurzu mělo přijatelný výsledek.

První desítky zaměstnanců Pilsen Steel požádaly v pondělí úřad práce o vyplacení dlužných mezd za březen a duben.

V sídle podniku funguje od začátku týdne do středy mobilní pracoviště úřadu, na němž by se měli postupně vystřídat všichni zaměstnanci firmy. Svolávají je vedoucí provozů prostřednictvím SMS na konkrétní dny a hodiny.

„Přes ministerstvo práce a sociálních věcí bylo uvolněno 38 milionů korun pro Úřad práce v Plzni, který bude dlužné mzdy za dva měsíce vyplácet,“ sdělil Štich. Většina zaměstnanců je dál v pracovním poměru, takže zaměstnavateli nabíhá další dluh za mzdy.

„Pilsen Steel se zatím nemá k tomu, aby zaměstnance propustil z organizačních důvodů,“ uvedl Štich.

Pilsen Steel odvrátil konkurz už v roce 2013. V roce 2014 prošel soudem povolenou reorganizací.