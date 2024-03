Osmnáctiletá řidička nezvládla zatáčku a nabourala do stromu, na místě zemřela

„Podle dosud zjištěných skutečností osmnáctiletá řidička při průjezdu levotočivou zatáčkou uvedla z dosud nezjištěných důvodů vozidlo do smyku a následně vjela do pravého silničního příkopu, kde narazila do stromu,“ popsala nehodu mluvčí.

Operační středisko zdravotnické záchranné služby vyslalo k nehodě pozemní výjezdové skupiny i vrtulník letecké záchranné služby z Líní.

„Bohužel, ihned po příjezdu na místo události lékařka záchranné služby zhodnotila u mladé řidičky zranění neslučitelné se životem a konstatovala její úmrtí na místě,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Řidička v automobilu jela sama. Příčinou a veškerými okolnostmi nehody se zabývají domažličtí kriminalisté.