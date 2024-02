Řidič naboural do sloupu lyžařského vleku. Na sjezdovku ho zahnala navigace, tvrdil

Minulý čtvrtek večer povolali českokrumlovské policisty do Ski areálu Chmelná u stejnojmenné obce. Osmnáctiletý řidič vozu značky Audi tam narazil do sloupu lyžařského vleku.

Mladý šofér tvrdil, že ho na sjezdovku vyhnala navigace. „Historka s navigací byla určitě výmluva. Mladí na sjezdovku jezdí docela často, je to pro ně zábava. Zkoušejí si tam, co dokážou a co jejich auto zvládne vyjet. Řešili jsme to tu už několikrát, k nehodě ale došlo poprvé,“ sdělil vedoucí Ski klubu Chmelná Pavel Knoch.

Nehoda se obešla bez zranění. Policisté u řidiče na místě provedli dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Na autě vznikla škoda za nejméně dva miliony korun. Poškození konstrukce sloupu lanovky bylo vyčísleno na 100 tisíc korun.

Klub nyní s dalším postupem čeká na vyjádření policie a pojišťovny. „Nevíme co bude, zda to uhradí pojišťovna, nebo ten, kdo to způsobil. Na vlastní náklady to ale určitě opravovat nebudeme,“ řekl Knoch s tím, že pro nový sloup bude potřeba vybetonovat nový základ, který je teď zcela vyvrácený.

„Jelikož v tomto případě k nehodě nedošlo na pozemní komunikaci, nejednalo se o dopravní nehodu. Policisté tak případ zaevidovali jako škodní událost,“ doplnil krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.