Rodina ochrnuté holčičky potřebuje bezbariérový byt. Lidé poslali 3,7 milionu

Pětiletá dívka, která ochrnula, dál zůstává v motolské nemocnici. „Kolem míchy má pořád otok. Lékaři čekají, až splaskne. Podle nich je naděje, že se znovu postaví na nohy, minimální,“ uvedl blízký příbuzný rodiny Jindřich B.

Osmačtyřicetiletá babička dívenky je od nehody v plzeňské fakultní nemocnici. Utrpěla amputaci pravé ruky u ramene, měla rozdrcenou pánev a proraženou plíci.

Bez větších zranění vyvázla dvouletá holčička, která je v domácím ošetřování.

Devětadvacetiletá matka obou dívek bojovala o život. Po neštěstí měla protržená střeva a rozdrcené obratle. Její o rok starší partner měl také zlomený obratel.

„Oba už jsou doma. Kvůli páteři musejí nosit korzety, což jim značně omezuje hybnost. Potřebují proto čtyřiadvacetihodinovou péči,“ popsal Jindřich B.

Na podporu rodiny byl zřízen transparentní účet, kam už lidé poslali 3,7 milionu korun. A stále mohou posílat. Konalo se také několik benefičních akcí a další se chystají.

Peníze rodina použije na úpravu domácnosti, respektive úpravu nového bytu, který si musejí najít. Ten současný totiž bezbariérový není.

„Finance použijí také na pořízení vozíku, jeřábu ke koupání a dalšího podobného vybavení,“ vyjmenoval Jindřich B. „Teď je nejdůležitější, aby se všichni fyzicky a psychicky dali do pořádku, všechno ostatní je až na druhém místě,“ doplnil.

Tragická nehoda se stala 5. ledna mezi Vejprnicemi a Tlučnou. Do automobilu audi, ve kterém cestovala pětičlenná rodina, čelně narazila Škoda Octavia. Řídil ji dvacetiletý šofér. Proč přejel do protisměru, policie stále vyšetřuje. Vypracování znaleckých posudků může trvat měsíce.

Silnice mezi Vejprnicemi a Tlučnou by za několik týdnů měla být bezpečnější. Podél komunikace se totiž objeví dopravní značky snižující maximální povolenou rychlost až na 50 kilometrů v hodině.

Starosta Tlučné Jan Opl zdůraznil, že v úseku mezi Vejprnicemi a Tlučnou dochází k nehodám velmi často.

„Zarážející na tom je, že to jsou často nehody místních, kteří tu silnici znají. Už bývalý starosta upozorňoval, že je to nebezpečný úsek. Požadoval posunutí značky začátek obce a do zatáčky plnou čáru,“ uvedl.

Nové značení by mohlo být za zhruba dva měsíce

S posunutím značky zástupci Policie ČR nesouhlasili. „Nicméně jsme se domluvili, že dojde ke snížení rychlosti mezi Vejprnicemi a Tlučnou na 70 kilometrů v hodině. A od hřbitova by se rychlost snížila ještě na padesát kilometrů za hodinu. Obec nechá zpracovat projekt. Navíc, aby řidiči viděli, proč mají zpomalit ještě před obcí, tam chceme dát značku ‚pozor chodci‘. Například u hřbitova je zvýšený pohyb lidí a nebezpečí střetu tam je,“ vysvětluje Jan Opl.

Starosta uvedl, že policisté doporučili, aby obec rovněž žádala o úsekové měření rychlosti. „Takže to budeme také chtít. A se správci silnic jsme se domluvili, že by se potom připravily i takzvané vjezdové brány (ostrůvky, které zužují vozovku a tím zpomalují auta, pozn. red.). Až budou, může pak dojít i k posunutí značek do začátku obce,“ konstatoval.

Radní Tlučné už schválili, že obec zadá projekt na úpravu dopravního značení. „A doufám, že to bude vyřízené co nejdřív, abychom snížili riziko, že se tam bude opakovat nehoda s vážnými následky,“ prohlásil Opl.

Starosta doufá, že nové dopravní značení u silnice bude za zhruba dva měsíce. Vybudování vjezdových bran může trvat déle.

Při nehodě na Plzeňsku se vážně zranilo osm lidí včetně dvou dětí (5. 1. 2020)