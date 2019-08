Policista se otočil na syna a způsobil tragickou nehodu, dostal podmínku

O novém soudním jednání informovaly Novinky.cz.

„Obžalovaný byl uznán vinným a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Zároveň mu byla uložena povinnosti nahradit škodu,“ sdělila mluvčí Okresního soudu Plzeň-jih Petra Sochůrková. Bližší informace ale mluvčí nesdělila s tím, že verdikt zatím není pravomocný.

Okresní soud v případu rozhodl již jednou a trestní stíhání třicetiletého Jaroslava Takáče pro přečin usmrcení z nedbalosti zastavil. Podle soudkyně se jednalo o souhru nešťastných událostí, kterou Takáč zapříčinil tím, že se na okamžik nevěnoval řízení.

„Největším trestem pro něj je to, že musí žít s tím, co způsobil. Není osobou, která by vše hodila za hlavu,“ vysvětlila v dubnu soudkyně Martina Soudková.

S jejím rozhodnutím ale nesouhlasil krajský soud, podle něhož jednatřicetiletá žena zemřela z důvodu zcela neomluvitelných a těžko pochopitelných, protože obžalovaný se přestal věnovat řízení při jízdě rychlostí zhruba 80 kilometrů v hodině pouze proto, že slyšel zezadu, kde seděl jeho syn, nějaký zvuk.

„I z vyjádření samotného obžalovaného vyplývá, že dítě nebrečelo ani nevykazovalo nějaké zdravotní problémy,“ stojí v rozhodnutí krajského soudu.

Podle soudu řidička neměla šanci nehodou odvrátit. Zemřela, přestože neporušila jediný předpis, byla připoutána a obžalovaný ji svým nedbalostním jednáním nedal žádnou šanci na přežití.

Tragická nehoda se stala loni 14. května u Lhůty. Jaroslav Takáč tam v době svého volna jel v SUV s malým synem, který seděl v sedačce na zadním sedadle. Právě na něj Jaroslav Takáč otočil hlavu, přejel do protisměru a čelně se srazil s protijedoucí fabii.

„Těsně před střetem jsem slyšel divný zvuk zezadu. Otočil jsem hlavu, maximálně na dvě sekundy, a uviděl strnulý výraz dítěte, dýchalo. Otočil jsem se zpět a před sebou viděl žlutou barvu. Následoval náraz,“ popsal nehodu obžalovaný. Přiznal, že v dětství mu zemřel mladší sourozenec a o svého syna, který se narodil předčasně, má strach.

Zraněnou ženu se snažil dostat ven, ale nešlo to. Byla zaklíněná. Na její záchranu ale bylo pozdě. Zemřela na zakrvácení do pohrudničních dutin při roztržení srdce a osrdečníkového svalu.

Obžalovaný poslal pozůstalým rodičům omluvný dopis i peníze. „Nebral jsem to jako vyrovnání, ale jako okamžitou pomoc. Psal jsem jim i druhý dopis, že když budou cokoliv potřebovat, ať se na mě obrátí. K policii jsem šel, protože chci lidem pomáhat, ne někomu ubližovat,“ uvedl Takáč, za kterého se postavili i nadřízení.

Podle státního zástupce Romana Šustáčka rodiče zemřelé dívky necítí vůči policistovi nenávist. „Ačkoliv měli jedinou dceru. U nich je to zoufalost,“ vysvětlil Šustáček.

Při nehodě dvou aut na Plzeňsku zemřela žena (14. 5. 2018)