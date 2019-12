Za nehodu mohou oba, tvrdí znalec o tragické srážce kamionu s motorkou

Podle svědka Jiřího V., který jel na motorce jen kousek za svým čtyřiačtyřicetiletým kamarádem, narazila motorka do kamionu odbočujícího vlevo z hlavní silnice. Nehoda se stala kousek za Rokycany směrem na Lhůtu.

„Jeli jsme se s Petrem projet na motorkách, dojeli jsme kamion. Na tachometr jsem nekoukal, ale určitě jsme nejeli extra rychle. Bylo tam něco kolem stovky, maximálně lehce nad. Byli jsme najetí vlevo. Petr vybočil, že bude předjíždět. V tom okamžiku jsem uviděl blinkr na návěsu a začal jsem brzdit. Že kamion odbočuje, jsem zjistil, až když byl Petr vedle něj. Slyšel jsem, jak Petrovi při brzdění hvízdá guma. Pak jsem viděl ránu,“ popsal tragickou nehodu z 30. července loňského roku.

Podle soudního znalce Michala Kešnera jel motocykl v okamžiku střetu přes intenzivní brzdění rychlostí asi 45 kilometrů v hodině, odbočující tahač s návěsem asi 28 kilometrů v hodině.

Protože kamion shořel, a znalec tak neměl data z jeho tachografu, dopočítával rychlosti a pravděpodobný průběh nehody pomocí speciálního programu z konečných poloh motorky a její brzdné stopy na silnici i z postavení kamionu.

Ze simulace mu vyšlo, že 3,1 sekundy před střetem se motocykl pohyboval rychlostí mezi 88 až 107 kilometry za hodinu.

„Řidič nákladního vozidla mohl spatřit přijíždějící motocykl asi čtyři sekundy před střetem, až 300 metrů zpět. Když kamion začínal odbočovací manévr, tedy asi sekundu před střetem, byl motocykl na úrovni zadních náprav návěsu. Nelze očekávat, že se řidič soupravy v tomto okamžiku věnuje dění za sebou, ten sleduje koridor, do kterého vjíždí. Každý z účastníků se na nehodě podílel,“ uvedl znalec.

I kdyby motocykl jel povolenou devadesátkou, nestačil by zastavit. „Náraz by nebyl do tahače, ale do návěsu,“ uvedl znalec.

Podle závěru policejního vyšetřování třiačtyřicetiletý šofér kamionu Patrik Altmann překřížil motorkáři cestu. Řidič ale tvrdí, že před odbočením motorku v zrcátkách neviděl a pak přišel náraz.

Jeho advokát požaduje, aby soud zadal vypracování nového znaleckého posudku, tentokrát ale už znaleckému ústavu.

Obžaloba se naopak přiklání k vyšetřovacímu pokusu na místě tragédie.

Soud bude pokračovat až v příštím roce.