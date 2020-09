Řidička kýchla, vzápětí poslala do příkopu auto jedoucí opačným směrem

Byl to jen mžik. Třiadvacetiletá žena za volantem šedého auta značky Hyundai ve středu odpoledne kýchla a neudržela při tom vůz ve svém jízdním pruhu. Následoval náraz do modré Škody Fabia v protisměru, načež byl kvůli karambolu na desítky minut zastavený provoz na silnici u Babylonu na Domažlicku, jednom z hlavních tahů do Německa.

„Vůz třiadvacetileté řidičky přejel do protisměru a střetl se s fabií jedoucí opačným směrem. Ta sjela do příkopu. Její čtyřiaosmdesátiletá řidička při střetu utrpěla lehká zranění, byla převezena k ošetření do Domažlické nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Škody na vozidlech byly dohromady odhadnuté na 100 tisíc korun.

Nehoda se stala na rovném úseku nedaleko železničního přejezdu u Hadrovce, ale pro dopravu na mezinárodní silnici měla obrovský dopad. Kvůli řešení karambolu a pak odstraňování nabouraných aut byl provoz na silnici zcela zastaven.

Osobní auta posílali policisté na objížďky přes Domažlice, Kdyni a hraniční přechod Všeruby nebo přes Klenčí pod Čerchovem na hraniční přechod Lísková, nákladní auta ve směru od Německa musela zůstat stát v kolonách.

Za pět let by se už auta jedoucí po mezinárodní silnici mezi Horšovským Týnem a hranicí s Německem měla vyhýbat tomuto problematickému úseku se železničním přejezdem a úzkou silnicí po hrázi rybníka, která protíná celou obec. V roce 2023 by měla začít stavba 5,5 kilometru dlouhého obchvatu, který zvýší bezpečnost a odvede tranzit pryč z obce.